МИД Ирландии объявил о высылке из страны четырёх российских дипломатов
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«МИД (Ирландии. — RT) вызвал посла России, чтобы уведомить его, что четверо служащих должны покинуть страну», — приводит РИА Новости заявление Ковени.
Он пояснил, что данное решение связано с тем, что их действия не соответствуют международным нормам поведения дипломатов.
«Мера принята в соответствии со ст. 9 Венской конвенции», — говорится в заявлении.
Министр выразил надежду, что дипломатические каналы между Ирландией и Россией останутся открытыми.
Ранее глава Министерства иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра объявил о высылке из страны 17 российских дипломатов.