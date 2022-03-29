МИД Ирландии объявил о высылке из страны четырёх российских дипломатов

Ирландский МИД уведомил посла России Юрия Филатова о высылке четырёх российских служащих, сообщается в заявлении министра иностранных дел Ирландии Саймона Ковени.

«МИД (Ирландии. — RT) вызвал посла России, чтобы уведомить его, что четверо служащих должны покинуть страну», — приводит РИА Новости заявление Ковени.

Он пояснил, что данное решение связано с тем, что их действия не соответствуют международным нормам поведения дипломатов.

«Мера принята в соответствии со ст. 9 Венской конвенции», — говорится в заявлении.

Министр выразил надежду, что дипломатические каналы между Ирландией и Россией останутся открытыми.

Ранее глава Министерства иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра объявил о высылке из страны 17 российских дипломатов.