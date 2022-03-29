МИД Нидерландов объявил о высылке из страны 17 российских дипломатов

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Глава Министерства иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра объявил о высылке из страны 17 российских дипломатов.
МИД Нидерландов объявил о высылке из страны 17 российских дипломатов
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Нидерланды высылают 17 российских разведчиков, работающих в российских представительствах в Нидерландах под дипломатическим прикрытием», — приводит заявление министра в соцсетях РИА Новости.

В декабре 2020 года посольство России получило ноту МИД Нидерландов об объявлении двух российских дипломатов персонами нон грата в стране.

В январе 2021 года в МИД России заявили о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов в качестве ответа на действия нидерландских властей.

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