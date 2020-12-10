Посольство России ответило на высылку двух дипломатов из Нидерландов

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Посольство России получило ноту МИД Нидерландов об объявлении двух российских дипломатов персонами нон грата в стране. Россия примет ответные меры.
Посольство России ответило на высылку двух дипломатов из Нидерландов
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Об этом информирует пресс-служба российского посольства в Гааге.

«В посольстве России подтвердили получение ноты МИД Нидерландов об объявлении двух сотрудников нашей дипмиссии персонами нон грата за деятельность, как сказано в документе, несовместимую с их дипломатическим статусом», — говорится в сообщении.

Диппредставительство отметило, что каких-либо доказательств противоправных действий дипломатов на территории Нидерландов предъявлено не было.

В посольстве подчеркнули, что последуют ответные меры с российской стороны.

Как передаёт РИА Новости, ранее голландский телеканал NOS со ссылкой на Службу общей разведки и безопасности Нидерландов сообщил об объявлении двух российских дипломатов персонами нон грата из-за обвинений в «шпионаже».

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