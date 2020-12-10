Посольство России ответило на высылку двух дипломатов из Нидерландов
- © РИА Новости / Алексей Куденко
Об этом информирует пресс-служба российского посольства в Гааге.
«В посольстве России подтвердили получение ноты МИД Нидерландов об объявлении двух сотрудников нашей дипмиссии персонами нон грата за деятельность, как сказано в документе, несовместимую с их дипломатическим статусом», — говорится в сообщении.
Диппредставительство отметило, что каких-либо доказательств противоправных действий дипломатов на территории Нидерландов предъявлено не было.
В посольстве подчеркнули, что последуют ответные меры с российской стороны.
Как передаёт РИА Новости, ранее голландский телеканал NOS со ссылкой на Службу общей разведки и безопасности Нидерландов сообщил об объявлении двух российских дипломатов персонами нон грата из-за обвинений в «шпионаже».