Россия высылает двух сотрудников посольства Нидерландов
- РИА Новости
«Представителю посольства Нидерландов объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации двух дипломатических сотрудников посольства Нидерландов в Москве. Они должны будут покинуть территорию Российской Федерации в двухнедельный срок», — говорится в заявлении МИД России.
В декабре 2020 года сообщалось, что посольство России получило ноту МИД Нидерландов об объявлении двух российских дипломатов персонами нон грата в стране.
В МИД России назвали данное решение недружественным и провокационным шагом.