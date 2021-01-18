Россия высылает двух сотрудников посольства Нидерландов

В МИД России заявили о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов.

«Представителю посольства Нидерландов объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации двух дипломатических сотрудников посольства Нидерландов в Москве. Они должны будут покинуть территорию Российской Федерации в двухнедельный срок», — говорится в заявлении МИД России.

В декабре 2020 года сообщалось, что посольство России получило ноту МИД Нидерландов об объявлении двух российских дипломатов персонами нон грата в стране.

В МИД России назвали данное решение недружественным и провокационным шагом.