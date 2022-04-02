Битва Испании с Германией, дежавю Бразилии и спор Месси с Левандовским: чем запомнилась жеребьёвка ЧМ по футболу

В Катаре состоялась жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 года. Хозяева попали в самую экзотическую группу турнира и сыграют с Нидерландами, Сенегалом и Эквадором. Сразу в двух пулах встретятся команды, чьи пути пересекались на предыдущем мундиале. В частности, в один квартет вновь попали Бразилия, Швейцария и Сербия. Германия померится силами с Испанией и постарается взять реванш за поражения в финале Евро-2008 и полуфинале ЧМ-2010. Польша с Робертом Левандовским попытается остановить Аргентину во главе с Лионелем Месси. А Украина в случае успеха в стыках попадёт к Ирану, США и Англии.

Жребий для Польши и потенциальные соперники Украины

Жеребьёвку чемпионата мира в Катаре отечественные болельщики ждали не с таким интересом, как в предыдущие разы, поскольку сборная России впервые за 12 лет лишилась возможности принять участие в турнире. По решению ФИФА, команда была исключена из квалификации и не сыграла в стыках. Обращение РФС в CAS ни к чему не привело.

А потому остаётся лишь помечтать, с кем подопечные Валерия Карпина могли бы встретиться в Катаре в случае успеха в отборе. Оказавшаяся на месте россиян Польша попала в группу С и сыграет с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией. Вероятно, коллектив Чеслава Михневича поборется за выход в плей-офф с мексиканцами, тогда как фаворитами выглядят двукратные чемпионы планеты, а аутсайдерами — представители Ближнего Востока. Однако главная звезда поляков — Роберт Левандовски — в очной дуэли постарается остановить Лионеля Месси.

Красно-белые же попытаются впервые с 1986-го выйти из группы на ЧМ. И наличие Левандовски не панацея для поляков. На предыдущем ЧМ они заняли последнее место в «квартете жизни» с Колумбией, Японией и Сенегалом.

А вот Украина ещё сохраняет шансы на поездку в Катар. Для этого в июне в перенесённом полуфинале европейского отбора соседям необходимо обыгрывать Шотландию, а в случае успеха — Уэльс. Если подопечные Александра Петракова решат задачу и во второй раз в истории выйдут на ЧМ, то окажутся в самом любопытном с точки зрения геополитики квартете: Англия, США и Иран.

Если Украина не пройдёт отбор, любители футбола станут свидетелями противостояния трёх англоязычных сборных с одной азиатской. К слову, Иран ни разу в истории не встречался с Англией, зато оказался сильнее США на ЧМ-1998 во Франции.

Очередная встреча Швейцарии, Бразилии и Сербии

Вместе с тем первенство планеты в Катаре получится уникальным хотя бы потому, что в нём не будет «группы смерти». Волею жребия оказались сформированы примерно равные квартеты, и почти каждый участник имеет шансы на продолжение борьбы.

Поэтому до плей-офф зрители окажутся лишены по-настоящему громких вывесок. Исключение — матч Германии и Испании, которые попали в группу E. Эта встреча — классика мирового футбола и отличная возможность для Бундестим взять реванш за поражения с минимальным счётом в финале Евро-2008 и полуфинале ЧМ-2010.

На первый взгляд Япония и победитель интерконтинентального стыка между Коста-Рикой и Новой Зеландией не в состоянии навязать реальную конкуренцию грандам. Однако они вполне могут удивить. Например, азиаты четыре года назад дошли до 1/8 финала и едва не выбили из борьбы Бельгию. А Коста-Рика в 2014-м вовсе пробилась в восьмёрку сильнейших команд планеты.

В свою очередь, немцы в России, напротив, преподнесли сенсацию со знаком минус: пропустили вперёд Швецию, Мексику и Южную Корею и заняли последнюю строчку. Нельзя исключать громких провалов грандов и в Катаре.

Также жеребьёвка преподнесла как минимум один необычный курьёз. Во втором первенстве планеты подряд сыграют Бразилия, Швейцария и Сербия. На предыдущем мундиале компанию им составила как раз Коста-Рика. В Катаре они встретятся с Камеруном. При этом в 2018-м из группы вышли бразильцы и швейцарцы, а сербы остались третьими и завершили выступление.

На этот раз борьба за первые две строчки обещает получиться ещё более напряжённой и интересной. В каком-то смысле этот квартет с натяжкой можно даже именовать «смертельным», ведь в нём не ожидается ни одной проходной игры.

Фаворитами являются пентакампеоны, однако оппоненты не сильно уступают им по составу. У Сербии есть две звезды Серии А — Душан Влахович и Сергей Милинкович-Савич. У африканцев — целая россыпь заметных исполнителей, выступающих в ведущих европейских лигах.

То же самое можно сказать о швейцарцах, которые, хотя и не имеют выделяющихся из общего ряда футболистов, славятся своей организованностью. Неслучайно альпийцы добрались до четвертьфинала Евро-2020, сенсационно выбив из борьбы Францию, а в отборочном этапе ЧМ заняли первое место в группе, опередив Италию, которая в итоге на мундиаль не попала.

Снова пересеклись пути Франции и Дании, которые попали в группу с Тунисом. По итогам стыковых матчей им могут достаться Перу или Австралия — обе команды были в группе с Данией и Францией в 2018 году.

В любом случае действующие чемпионы планеты и бронзовые призёры последнего первенства континента должны уверенно выходить в плей-офф, а соперники с большой долей вероятности поборются только за третью строчку. Остаётся надеяться, что очное противостояние фаворитов получится более зрелищным, чем четыре года назад в «Лужниках», когда они выдали один из самых скучных матчей турнира и считаное количество раз пробили в створ чужих ворот (0:0).

Испытание для Катара и сложности Португалии и Бельгии

Весьма экзотической вышла группа А, где оказались собраны представители четырёх разных континентов. Также получилось и на ЧМ-2018 с Россией, когда коллектив Станислава Черчесова стал вторым в борьбе с Уругваем, Саудовской Аравией и Египтом.

Катар, как правило, не блещет даже в рамках своей конфедерации и дебютирует на ЧМ. Однако в 2019-м они неожиданно выиграли проходивший в ОАЭ Кубок Азии. На домашнем первенстве планеты подопечные Феликса Санчеса Баса с большой долей вероятности навяжут конкуренцию только Эквадору. С Сенегалом и Нидерландами бороться будет сложно.

Причём нельзя исключать, что «львы Теранги» обойдут оранжевых. В феврале они впервые в истории выиграли Кубок африканских наций, а в стыках ЧМ-2022 оказались сильнее Египта. К тому же в их составе есть сразу три ярких футболиста: Садио Мане, Калиду Кулибали и Эдуард Менди. Неслучайно форвард «Ливерпуля» даже заявил о желании завоевать золото.

Группами жизни же вполне можно назвать F и H. На первый взгляд в обеих есть гранды — Бельгия и Португалия соответственно. Но обе сборные переживают смену поколений. В ростере бронзовых призёров ЧМ-2018 многие лидеры перешагнули 30-летний рубеж: Ян Вертонген, Дрис Мертенс, Аксель Витсель, Тоби Алдервейерелд. Некоторые вовсе завершили международную карьеру, как Ян Вертонген. А одна из главных звёзд — Эден Азар — далёк от лучшей формы.

Поэтому «Красным дьяволам» придётся серьёзно постараться, чтобы выйти из равного квартета с Хорватией, Марокко и Канадой. Первых они обыграли в матче за третье место ЧМ-2018. Африканцы на том первенстве хотя и не вышли в плей-офф, отобрали очки у Испании и заставили понервничать Португалию. Канада же — одна из наиболее прогрессирующих сборных планеты, цвета которой защищают основной хавбек «Баварии» Альфонсо Дэвис и Джонатан Дэвид, забивший 13 мячей за «Лилль» в текущем сезоне Лиги 1.

Непросто придётся и самим португальцам. С одной стороны, их поведёт вперёд один из лучших футболистов в истории Криштиану Роналду. С другой, на нём в игре команды заточено слишком многое, а нападающему в феврале исполнилось 37. Неслучайно на двух последних турнирах «европейские бразильцы» довольствовались выходом в первый раунд плей-офф, а путёвку в Катар получили только в стыках. В обороне же по-прежнему не заменим ещё более возрастной 39-летний Пепе.

Уругвай, Южная Корея и Гана способны преподнести сюрприз и воспользоваться слабостями чемпионов Европы-2016. Например, азиаты в последнем туре группового этапа ЧМ-2018 обыграли Германию и не пустили Бундестим в плей-офф. Впрочем, скорее их всех ждёт захватывающая борьба за оставшуюся путёвку между собой, определить сильнейшего в которой на данный момент не представляется возможным.

У уругвайцев, как и у португальцев и бельгийцев, все лидеры серьёзно постарели, и для них это, вероятно, последний мундиаль в карьере (Диего Годин, Луис Суарес, Эдинсон Кавани, Фернандо Муслера). Корейцы будут делать ставку на лидера «Тоттенхэма» Сон Хын Мина. Далеко не самый звёздный состав привезут и африканцы, у которых выделяется лишь Томас Парти из «Арсенала».