Состоялась жеребьёвка группового этапа ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Определились результаты жеребьёвки группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Жеребьёвка состоялась в Дохе. При этом финал и матч открытия пройдут в Лусаиле, а не в столице страны.

Группа A: Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор.

Группа B: Англия, США, Иран, победитель стыкового пути Уэльс — Шотландия/Украина.

Группа C: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия.

Группа D: Франция, Дания, Тунис, победитель пары Перу — Австралия/ОАЭ.

Группа E: Испания, Германия, Япония, победитель пары Коста-Рика — Новая Зеландия.

Группа F: Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада.

Группа G: Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун.

Группа H: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана.

Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах Катара.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о шансах команды на предстоящем чемпионате мира по футболу 2022 года.