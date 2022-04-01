Состоялась жеребьёвка группового этапа ЧМ-2022 по футболу в Катаре
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Жеребьёвка состоялась в Дохе. При этом финал и матч открытия пройдут в Лусаиле, а не в столице страны.
Группа A: Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор.
Группа B: Англия, США, Иран, победитель стыкового пути Уэльс — Шотландия/Украина.
Группа C: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия.
Группа D: Франция, Дания, Тунис, победитель пары Перу — Австралия/ОАЭ.
Группа E: Испания, Германия, Япония, победитель пары Коста-Рика — Новая Зеландия.
Группа F: Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада.
Группа G: Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун.
Группа H: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана.
Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах Катара.
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