Саутгейт: считаю, что мы одни из претендентов на победу в ЧМ-2022

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о шансах команды на предстоящем чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
Саутгейт: считаю, что мы одни из претендентов на победу в ЧМ-2022
  • Gettyimages.ru

«У нас были хорошие выступления последние три-четыре года, я считаю, что мы одни из претендентов на титул. Но сделать это очень трудно, и мы должны играть максимально хорошо, чтобы заслужить это», — цитирует Саутгейта SkySports.

Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира состоится 1 апреля в Дохе в 19:00 по мск.

Напомним, что чемпионат мира пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее Глава оргкомитета чемпионата мира 2022 года в Катаре Нассер Аль-Хатер отреагировал на слова главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта по поводу нарушения прав рабочих-мигрантов в стране.

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