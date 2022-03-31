Глава оргкомитета ЧМ-2022: Саутгейт должен очень тщательно подбирать слова

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Глава оргкомитета чемпионата мира 2022 года в Катаре Нассер Аль-Хатер отреагировал на слова главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта по поводу нарушения прав рабочих-мигрантов в стране.

«Кто из сборной Англии бывал в Катаре? Был ли в Катаре сам тренер? Основываются ли его суждения и публичные заявления на том, что он прочитал? Столь влиятельный человек, к которому прислушивается столь обширная аудитория, должен очень тщательно подбирать слова», — цитирует Аль-Хатера Sky Sports.

Он добавил, что для объективной оценки английский тренер должен приехать в Катар и пообщаться с рабочими. Он не исключил, что есть отдельные истории с нарушением прав рабочих, но в основном они, благодаря трудоустройству в Катаре, смогли обеспечить своих детей жильём и учебой. Аль-Хатер отметил, что с нетерпением ждёт Саутгейта в Катаре.

Напомним, что чемпионат мира пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сборные США и Мексики пробились в финальную часть ЧМ-2022 по футболу.

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