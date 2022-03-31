Сборные США и Мексики пробились в финальную часть ЧМ-2022 по футболу
Сборная Мексики обыграла команду Сальвадора со счётом 2:0. Таким образом, команда заняла второе место в группе и пробилась на чемпионат мира 2022 года.
Команде США поражение в матче с Коста-Рикой (0:2) не помешало выйти на мундиаль. Американская сборная заняла третье место в группе и напрямую вышла на ЧМ-2022.
В стыковых матчах чемпионата мира примет участие Коста-Рика, которая сыграет с Новой Зеландией за право выхода в финальную часть.
Ранее сборная Канады по футболу пробилась в финальную часть ЧМ-2022.