Бразилия, Швейцария и Сербия попали в одну группу на чемпионате мира по футболу во второй раз подряд

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Сборные Бразилии, Швейцарии и Сербии на втором первенстве планеты по футболу снова попали в одну группу.
Бразилия, Швейцария и Сербия попали в одну группу на чемпионате мира по футболу во второй раз подряд
  • Gettyimages.ru
  • © Matthew Ashton - AMA

Жребий определил их в квартет G.

На мундиале в России Бразилия набрала семь очков и заняла первое место. Швейцария также пробилась в плей-офф с пятью. Сербия с одной победой осталась третьей и завершила выступление на турнире. Коста-Рика тогда финишировала последней в группе.

Ранее стало известно, что Иран встретится с Англией и США на чемпионате мира по футболу в Катаре.

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