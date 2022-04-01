Бразилия, Швейцария и Сербия попали в одну группу на чемпионате мира по футболу во второй раз подряд
- Gettyimages.ru
- © Matthew Ashton - AMA
Жребий определил их в квартет G.
На мундиале в России Бразилия набрала семь очков и заняла первое место. Швейцария также пробилась в плей-офф с пятью. Сербия с одной победой осталась третьей и завершила выступление на турнире. Коста-Рика тогда финишировала последней в группе.
Ранее стало известно, что Иран встретится с Англией и США на чемпионате мира по футболу в Катаре.