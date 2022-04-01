Иран встретится с Англией и США на чемпионате мира по футболу в Катаре

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Стали известны два соперника сборной Ирана на групповом этапе первенства планеты по футболу — 2022.
Иран встретится с Англией и США на чемпионате мира по футболу в Катаре
  • Gettyimages.ru
  • © Matthew Ashton - AMA

Азиатская команда попала в квартет B и померяется силами с Англией и США.

Иран постарается впервые в своей истории пробиться в плей-офф ЧМ.

Ранее стало известно, что Испания сыграет с Германией на чемпионате мира впервые с 2010 года.

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