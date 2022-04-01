Испания сыграет с Германией на чемпионате мира впервые с 2010 года
- Gettyimages.ru
- © Matthew Ashton - AMA
Команды попали в группу E.
Последний очный матч они провели в 2020 году в рамках Лиги наций. Тогда испанцы разгромили соперника со счётом 6:0. А на ЧМ сборные встречались в 2010 году в полуфинале, в котором тоже победила «Красная фурия» (1:0), а затем стала чемпионом мира.
Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах Катара.
Ранее сообщалось, что Англия сыграет в одной группе с США на ЧМ-2022 по футболу.