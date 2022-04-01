Испания сыграет с Германией на чемпионате мира впервые с 2010 года

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Сборная Испании по футболу встретится с командой Германии на групповом этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Испания сыграет с Германией на чемпионате мира впервые с 2010 года
  • Gettyimages.ru
  • © Matthew Ashton - AMA

Команды попали в группу E. 

Последний очный матч они провели в 2020 году в рамках Лиги наций. Тогда испанцы разгромили соперника со счётом 6:0. А на ЧМ сборные встречались в 2010 году в полуфинале, в котором тоже победила «Красная фурия» (1:0), а затем стала чемпионом мира.

Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах Катара.

Ранее сообщалось, что Англия сыграет в одной группе с США на ЧМ-2022 по футболу.

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