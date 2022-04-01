Украина может сыграть с Англией, США и Ираном на ЧМ-2022

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Стали известны возможные соперники сборной Украины на чемпионате мира по футболу в Катаре — 2022.
Украина может сыграть с Англией, США и Ираном на ЧМ-2022
  • Gettyimages.ru
  • © Darko Bandic

Если команда добьётся успеха в стыковых матчах за право поехать на мундиаль, то окажется в квартете B в компании с Ираном, Англией и США.

Единственный раз украинцы принимали участие в первенстве планеты в 2006-м и тогда добрались до четвертьфинала.

В полуфинале стыков их ожидает противостояние с Шотландией, а в случае успеха — с Уэльсом.

Ранее состоялась жеребьёвка группового этапа ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

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