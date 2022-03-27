Спорное поражение Аскарова, неудачное выступление Борщёва и успешный дебют Хизриева: чем запомнился UFC Fight Night 205

Аскар Аскаров уступил Кай-Каре Франсу по единогласному судейскому решению на турнире UFC Fight Night 205 в Коламбусе. Российский боец наилегчайшего веса потерпел первое поражение в карьере и упустил шанс сразиться за титул. В свою очередь, Алиасхаб Хизриев успешно дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате и с помощью удушающего приёма взял верх над Денисом Тюлюлиным, а Вячеслав Борщёв проиграл Марку Диакиси.

С одной стороны, на шоу UFC в Коламбусе произошло не самое приятное событие для любителей российских MMA — прервалась серия из трёх турниров серии Fight Nights, во главе которых выступали бойцы из России. С другой — в карде всё равно значились четверо представителей страны, причём двое из них бились в основном карде. Могло быть и больше, но в последний момент отменился поединок с участием ветерана Алексея Олейника. Его соперник Илир Латифи снялся с боя «из-за проблем со здоровьем, не связанных с COVID-19», как сообщили в пресс-службе промоушена.

Первыми из россиян в клетку вышли Алиасхаб Хизриев и Денис Тюлюлин — два средневеса, проводивших дебютную схватку в Абсолютном бойцовском чемпионате. Правда, подходили они к ней в абсолютно разных статусах. Первый триумфально выступил на шоу Dana White’s Contender Series в сентябре 2020-го и получил контракт с организацией, но более года не мог подраться в сильнейшей лиге мира. За последние 13 месяцев отменилось сразу три битвы с участием спортсмена, под вопросом оказалось и его выступление на шоу в Огайо. Изначально он должен был сразиться с представителем Германии Абусупьяном Магомедовым, но тот не смог прилететь в США из-за проблем с визой.

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На замену внезапно вышел Тюлюлин, в последнее время ставший главным спарринг-партнёром другого бойца UFC — Шона Стрикленда. На протяжении карьеры он не хватал звёзд с неба и к 33 годам обладал не самым выдающимся рекордом 10-5, а в своё время не сумел закрепиться ни в ACB (ныне ACA), ни в M-1 Global. Поэтому сложно сказать, почему матчмейкеры остановили выбор именно на нём. Разве что их впечатлила его яркая победа нокаутом в поединке с Жуселино Феррейрой на UAE Warriors. Тогда он обрушил на соперника сокрушительную комбинацию из ударов коленями, хай-кика и двух хуков, после чего добил.

И в первом раунде Тюлюлин практически на равных бился с непобеждённым соотечественником. Конечно, Хизриев владел инициативой, но односторонней дуэль было назвать нельзя. В стойке Денис не боялся идти в размены, а иногда и вовсе оказывался быстрее и точнее, благодаря чему вынуждал противника отступать. Однако борцовские навыки Алиасхаба впечатляли, а его эффектный проход ноги оценил сам Дэниел Кормье.

Однако во второй пятиминутке сказалась разница как в классе, так и в физических кондициях. Выход на коротком уведомлении не мог не отразиться на выступлении Тюлюлина — тот немного подсел и стал пропускать больше серьёзных попаданий, включая удар коленом в прыжке и хай-кик, а затем вновь позволил провести тейкдаун. На этот раз Хизриев сделал всё не менее впечатляюще — за считанные секунды прошёл в бэк-маунт и набросил удушающий сзади. Денис старался снять захват, но не сумел.

Хизриев одержал 14-ю победу подряд, а по окончании битвы заявил, что ставит перед только самые высокие цели. А также изъявил желание перейти в полусредний вес.

«Я пришёл сюда и буду разносить всех. Дана, посмотри, у меня много лишнего веса. Я хочу спуститься в свою категорию и размазать всех в своём дивизионе… Свои последние поединки заканчивал досрочно, поэтому мне нужно было продышаться. Денис — очень крепкий парень, спасибо ему, что вышел на коротком уведомлении», — сказал Хизриев.

Основную программу шоу открывала схватка с участием Вячеслава Борщёва. Как и Хизриев, он пробился в чемпионат через DWCS и уже успел не только подраться под его эгидой, но и привлечь к себе колоссальное внимание. Он не просто досрочно взял верх над Дакотой Бушем, но и получил бонус за «Выступление вечера» и поразил всех красочным празднованием. Россиянин исполнил зажигательный танец и мгновенно влюбил в себя множество фанатов по всему миру.

Матчмейкеры также впечатлились Борщёвым, поэтому решили испытать его при помощи Марка Диакиси. Пусть англичанин и не входил в элиту лёгкого веса, зато в его послужном списке значились десять боёв под эгидой UFC, в половине из которых он был сильнее. Среди его «жертв» значились ярчайший Ландо Ванната и обидчик самого Конора Макгрегора — Джо Даффи.

В результате, разница в опыте и универсальность Диакиси сыграли ключевую роль. Специализирующийся на ударной технике Борщёв оказался не в своей стихии и был вынужден бороться на протяжении большей части битвы. В общей сложности, соперники провели в партере почти 13 минут, причём сам Вячеслав находился сверху всего 35 секунд. В подобных условиях рассчитывать на победу было невозможно.

Да, Диакиси можно упрекнуть за недостаток активности в партере. Он практически не бил и делал ставку на контроль, но при этом не давал рефери повода поднять спортсменов на ноги. Марк своевременно менял позицию и тем самым демонстрировал активность, не позволяя Борщёву воспользоваться своими навыками кикбоксинга. В итоге, все трое судей ожидаемо встали на сторону англичанина — 30:27.

Последним из россиян в октагон зашёл Аскар Аскаров, который мог обеспечить себе звание первого претендента на титул UFC в наилегчайшем весе. Для этого второму номеру дивизиона было необходимо расправиться с Кай-Карой Франсем, громко заявившим о себе в декабре. Тогда новозеландец крайне недружелюбно поприветствовал Коди Гарбрандта в новой категории и отправил экс-чемпиона в нокаут за 3 минуты 21 секунду.

Однако на этот раз ему предстояло сразиться не с «пробитым» американцем, а с ни разу не проигрывавшим россиянином. До настоящего момента Аскаров не сумел завершить в свою пользу лишь один поединок в чемпионате — с бывшим обладателем пояса Брэндоном Морено, а в остальных взял верх единогласным решением судей. И хотя он мог похвастаться неплохой ударной техникой, его главным козырем была феноменальная борьба — аспект, в котором ему не было равных во всём дивизионе.

И Аскаров сходу решил использовать его. В первом же раунде он перевёл Франса на настил, а впоследствии находился в доминирующей позиции более трёх минут. Аскар даже сумел пробраться за спину соперника и закрепиться в бэк-маунте, причём не разжал замок даже после того, как Кай-Кара сумел подняться на ноги. Вплоть до конца отрезка новозеландцу пришлось удерживать на себе противника и попутно спасаться от болевых и удушающих.

Казалось, что остаток схватки пройдёт в схожей манере, но Франс внезапно прибавил. Он не только начал перебивать Аскарова в стойке, но принялся блокировать один тейкдаун за другим. Однажды он всё же прилёг на настил, но ненадолго, а в общей сложности предотвратил шесть попыток проходов в ноги из семи. А в концовке Кай-Кара задал настоящую трёпку Аскару и чуть было не отправил того в нокдаун. В паре эпизодов россиянин пропустил очень тяжёлые удары, но чудом устоял на ногах.

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Именно третий раунд обещал определить имя победителя и следующего претендента на титул в категории до 56,7 килограмма. И он получился крайне неоднозначным. Если верить статистике, то Франс вновь почти вдвое превзошёл Аскарова по числу значимых попаданий (23:12). Но акцентированных среди них практически не было, за исключением разве что правого хука и нескольких лоу-киков. Россиянину также не удалось потрясти новозеландца, зато он постоянно шёл вперёд и более минуты контролировал противника у сетки, хоть и не смог уложить того на канвас. Перед судьями стояла сложная задача, но в итоге они единогласно встали на сторону Кай-Кары (29:28). Аскар потерпел первое поражение в UFC и лишился возможности побороться за пояс в ближайшем будущем.

Что касается главного боя вечера, то по его итогам был поставлен жирный крест на перспективах талантливого тяжеловеса Криса Дакаса. Совсем недавно тот считался восходящей звездой дивизиона, но впоследствии потерпел два поражения нокаутом подряд. Сначала с ним расправился Деррик Льюис, а теперь разобрался и Кёртис Блэйдс. Для этого ему потребовалось всего 5 минут 17 секунд.

Блэйдсу даже не пришлось использовать главное оружие — борьбу. В первом раунде он уверенно перебивал оппонента и даже рассёк тому бровь, а в самом начале второго попал мощнейшим правым оверхендом. Дакас рухнул на канвас, после чего оказался под градом ударов. Кёртис выиграл вторую битву подряд и вернулся в чемпионскую гонку.