Бой Олейника на турнире в UFC в Коламбусе отменён из-за болезни соперника

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Поединок между российским бойцом смешанного стиля Алексеем Олейником и шведом Илиром Латифи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Коламбусе отменён.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов турнира. Поединок был отменён из-за проблем со здоровьем у шведа. По информации некоторых источников, Латифи заболел.

Схватка была запланирована на ночь с 26 на 27 марта по мск.

На счету 44-летнего Олейника 59 побед, 16 поражений и одна ничья за карьеру.

Ранее сообщалось, что Юсуп Шуаев нокаутировал Григория Пономарёва и завоевал титул чемпиона AMC Fight Nights в тяжёлом весе.

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