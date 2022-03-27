Вагаев победил Гаджидаудова и защитил титул чемпиона ACA в полусреднем весе

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Российский боец смешанного стиля Абубакар Вагаев взял верх над соотечественником Устармагомедом Гаджидаудовым и защитил пояс чемпиона ACA в полусреднем весе.

Поединок стал главным событием на турнире ACA 138 в Грозном, продлился все пять раундов и завершился раздельным решением судей в пользу чемпиона.

Для Вагаева эта победа стала 22-й в карьере при трёх поражениях. Гаджидаудов потерпел шестое поражение в MMA при 14 выигранных боях.

Кроме того, на турнире состоялась схватка 1/4 финала Гран-при легковесов. В ней Юсуф Раисов победил Хакрана Диаса и вышел в полуфинал Гран-при.

Ранее сообщалось, что Олег Борисов одолел Магомеда Бибулатова и завоевал титул чемпиона ACA в легчайшем весе.

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