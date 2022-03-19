«Конкуренция очень сильно возрастает»: Архипова-фон Калманович об отъезде легионеров и развитии женского баскетбола в РФ

В России есть ресурсы, чтобы компенсировать отсутствие легионеров в баскетболе, связанное с их отъездом из-за ситуации на Украине. Такое мнение в интервью RT высказала генеральный директор женского клуба «Спарта энд К» Анна Архипова-фон Калманович. Она также рассказала, на каких условиях были приостановлены соглашения с американскими спортсменками Пэрис Ки и Юник Томпсон и ожидается ли их возвращение.

— На минувшей неделе команду «Спарта энд К» покинули американские баскетболистки Пэрис Ки и Юник Томпсон. На каких условиях были приостановлены контракты?

— Действительно, Пэрис и Юник покинули расположение клуба. Томпсон выражала личное желание остаться, но, конечно же, были учтены и интересы её семьи. Буквально в минувший вторник она вернулась в США. Контракты были приостановлены по желанию игроков — они не расторгались и не заканчивались.

— Следовательно, в клубе ожидают их возвращения в будущем?

— Да. Если они сочтут, что ситуация для них благополучная, мы будем рады видеть их в команде, поскольку Томпсон и Ки зарекомендовали себя как качественные профессионалы.

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— В Единой лиге ВТБ некоторые американские баскетболисты не стали покидать коллективы, несмотря на ситуацию на Украине. Обсуждалась ли с Ки и Томпсон возможность остаться в команде?

— Право принятия окончательного решения всегда за игроком, это наше железобетонное правило. Остаться или нет, американки определялись самостоятельно, а мы просто приняли их решение и со своей стороны выполнили абсолютно все условия касательно наших трудовых взаимоотношений.

— В данной ситуации клуб несёт какие-либо финансовые потери? Обязан ли он выплачивать баскетболисткам зарплату за остаток сезона?

— Нет, дополнительных затрат клуб не несёт — контракт был приостановлен по инициативе игроков. В этом случае заработная плата индексируется по последнему рабочему дню спортсмена.

— Наверняка подобные сложности испытывает не только «Спарта энд К». Как обстоят дела в других клубах Премьер-лиги?

— Большинство легионеров покинули расположение команд, но, честно говоря, досконально не отслеживаю ситуацию. Мы изучаем фактические составы именно тех коллективов, с которыми нам предстоит провести следующий матч.

— На ваш взгляд, как скажется на Премьер-лиге в целом массовый исход иностранных баскетболисток?

— Конечно, на лиге сказывается, когда игроки и тренеры покидают расположения клубов, меняется численный состав команд, возникает необходимость корректировать некоторые пункты регламента. Но чем быстрее отреагировать, тем быстрее продолжится и будет полноценным чемпионат России.

— Глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что в нынешней ситуации уровень турнира не просядет. Применимо ли это к женскому чемпионату?

— Не думаю, что легионеры задавали уровень в Премьер-лиге. Да, они усиливали клубную историю, но меня больше интересует класс конкретного спортсмена.

— Что вы имеете в виду?

— Мне не кажется, что уровень турнира растёт, если фактор наличия звёзд мирового уровня помогает одной команде обыгрывать другую с разницей в 50—60 очков. Первенство становится неровным. Сейчас мы видим, что конкуренция очень сильно возрастает. Скажется ли это на развитии баскетболисток — покажет время.

— В начале марта «Зенит» подписал американского баскетболиста Аарона Карвера. «Спарта энд К» планирует доукомплектовывать состав зарубежными спортсменками или ставка будет делаться на собственных воспитанниц?

— Наша концепция уже много лет не меняется. Мы не будем подписывать других иностранных игроков до конца сезона.

— При этом тот же «Зенит» обратился и к услугам ветеранов, подписав соглашения с Сергеем Моней, Виталием Фридзоном и Егором Вяльцевым. Не планирует ли «Спарта энд К» поискать усиление среди опытных баскетболисток, в последнее время выступавших не так активно?

— Нет, это совершенно не наша история. Мы очень серьёзно работаем над воспитанием собственного резерва, у нас есть откуда взять игроков. Это даже не обсуждается.

— Как вы думаете, приведёт ли нынешняя ситуация к тому, что молодые российские баскетболистки будут получать больше шансов проявить себя и, следовательно, быстрее прогрессировать?

— Не знаю, какую политику будет вести каждый клуб. Меня интересует только то, чем занимается «Спарта энд К». Средний возраст нашей команды — 21,5 года. Все получают достаточно игрового времени, а теперь у кого-то его появится ещё больше.

— Есть ли основания полагать, что происходящее пойдёт на пользу российскому баскетболу — как женскому, так и мужскому?

— Любая экстремальная ситуация вряд ли идёт на пользу. Но многие специалисты утверждали, что стагнация в нашем женском и мужском баскетболе зависит исключительно от обилия иностранцев в клубах. Как раз сейчас появилась отличная возможность проверить эту теорию на практике.

— Есть ли в России достаточное количество сильных молодых игроков, чтобы уровень лиги не просел?

— На самом деле в России есть абсолютно всё. «Спарта энд К» уже очень давно, более 16 лет, работает исключительно на отечественный рынок. Что касается нашей организации, в Видном точно есть достаточное количество баскетболисток. Не знаю, хватит ли таких структур, как наша, чтобы заполнить всю Премьер-лигу и две Суперлиги. Но ещё раз отмечу, что ответ кроется исключительно в воспитании молодого поколения. В качественном развитии, подготовке игроков. Их в России много — достаточно, чтобы заполнить эти три лиги.