«Конкуренция очень сильно возрастает»: Архипова-фон Калманович об отъезде легионеров и развитии женского баскетбола в РФ
- Женская сборная России по баскетболу
- РИА Новости
- © Павел Лисицын
— На минувшей неделе команду «Спарта энд К» покинули американские баскетболистки Пэрис Ки и Юник Томпсон. На каких условиях были приостановлены контракты?
— Действительно, Пэрис и Юник покинули расположение клуба. Томпсон выражала личное желание остаться, но, конечно же, были учтены и интересы её семьи. Буквально в минувший вторник она вернулась в США. Контракты были приостановлены по желанию игроков — они не расторгались и не заканчивались.
— Следовательно, в клубе ожидают их возвращения в будущем?
— Да. Если они сочтут, что ситуация для них благополучная, мы будем рады видеть их в команде, поскольку Томпсон и Ки зарекомендовали себя как качественные профессионалы.
— В Единой лиге ВТБ некоторые американские баскетболисты не стали покидать коллективы, несмотря на ситуацию на Украине. Обсуждалась ли с Ки и Томпсон возможность остаться в команде?
— Право принятия окончательного решения всегда за игроком, это наше железобетонное правило. Остаться или нет, американки определялись самостоятельно, а мы просто приняли их решение и со своей стороны выполнили абсолютно все условия касательно наших трудовых взаимоотношений.
— В данной ситуации клуб несёт какие-либо финансовые потери? Обязан ли он выплачивать баскетболисткам зарплату за остаток сезона?
— Нет, дополнительных затрат клуб не несёт — контракт был приостановлен по инициативе игроков. В этом случае заработная плата индексируется по последнему рабочему дню спортсмена.
— Наверняка подобные сложности испытывает не только «Спарта энд К». Как обстоят дела в других клубах Премьер-лиги?
— Большинство легионеров покинули расположение команд, но, честно говоря, досконально не отслеживаю ситуацию. Мы изучаем фактические составы именно тех коллективов, с которыми нам предстоит провести следующий матч.
— На ваш взгляд, как скажется на Премьер-лиге в целом массовый исход иностранных баскетболисток?
— Конечно, на лиге сказывается, когда игроки и тренеры покидают расположения клубов, меняется численный состав команд, возникает необходимость корректировать некоторые пункты регламента. Но чем быстрее отреагировать, тем быстрее продолжится и будет полноценным чемпионат России.
— Глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что в нынешней ситуации уровень турнира не просядет. Применимо ли это к женскому чемпионату?
— Не думаю, что легионеры задавали уровень в Премьер-лиге. Да, они усиливали клубную историю, но меня больше интересует класс конкретного спортсмена.
— Что вы имеете в виду?
— Мне не кажется, что уровень турнира растёт, если фактор наличия звёзд мирового уровня помогает одной команде обыгрывать другую с разницей в 50—60 очков. Первенство становится неровным. Сейчас мы видим, что конкуренция очень сильно возрастает. Скажется ли это на развитии баскетболисток — покажет время.
— В начале марта «Зенит» подписал американского баскетболиста Аарона Карвера. «Спарта энд К» планирует доукомплектовывать состав зарубежными спортсменками или ставка будет делаться на собственных воспитанниц?
— Наша концепция уже много лет не меняется. Мы не будем подписывать других иностранных игроков до конца сезона.
— При этом тот же «Зенит» обратился и к услугам ветеранов, подписав соглашения с Сергеем Моней, Виталием Фридзоном и Егором Вяльцевым. Не планирует ли «Спарта энд К» поискать усиление среди опытных баскетболисток, в последнее время выступавших не так активно?
— Нет, это совершенно не наша история. Мы очень серьёзно работаем над воспитанием собственного резерва, у нас есть откуда взять игроков. Это даже не обсуждается.
— Как вы думаете, приведёт ли нынешняя ситуация к тому, что молодые российские баскетболистки будут получать больше шансов проявить себя и, следовательно, быстрее прогрессировать?
— Не знаю, какую политику будет вести каждый клуб. Меня интересует только то, чем занимается «Спарта энд К». Средний возраст нашей команды — 21,5 года. Все получают достаточно игрового времени, а теперь у кого-то его появится ещё больше.
— Есть ли основания полагать, что происходящее пойдёт на пользу российскому баскетболу — как женскому, так и мужскому?
— Любая экстремальная ситуация вряд ли идёт на пользу. Но многие специалисты утверждали, что стагнация в нашем женском и мужском баскетболе зависит исключительно от обилия иностранцев в клубах. Как раз сейчас появилась отличная возможность проверить эту теорию на практике.
— Есть ли в России достаточное количество сильных молодых игроков, чтобы уровень лиги не просел?
— На самом деле в России есть абсолютно всё. «Спарта энд К» уже очень давно, более 16 лет, работает исключительно на отечественный рынок. Что касается нашей организации, в Видном точно есть достаточное количество баскетболисток. Не знаю, хватит ли таких структур, как наша, чтобы заполнить всю Премьер-лигу и две Суперлиги. Но ещё раз отмечу, что ответ кроется исключительно в воспитании молодого поколения. В качественном развитии, подготовке игроков. Их в России много — достаточно, чтобы заполнить эти три лиги.
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