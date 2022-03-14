Джеймс стал первым игроком в НБА, сделавшим по 10 тыс. подборов и передач в карьере
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37-летний баскетболист стал первым игроком в истории НБА, сделавшим по 10 тыс. подборов и передач в карьере и набравшим 30 тыс. очков.
Матч «Феникс» — «Лейкерс» завершился победой «Санз» со счётом 140:111. Джеймс набрал 31 очко, оформил семь подборов и шесть передач.
Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА. По четыре раза его признавали лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф.
Ранее сообщалось, что 50 очков Кайри Ирвинга помогли «Бруклину» переиграть «Шарлотт».