Джеймс стал первым игроком в НБА, сделавшим по 10 тыс. подборов и передач в карьере

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в матче против «Феникс Санз».

37-летний баскетболист стал первым игроком в истории НБА, сделавшим по 10 тыс. подборов и передач в карьере и набравшим 30 тыс. очков.

Матч «Феникс» — «Лейкерс» завершился победой «Санз» со счётом 140:111. Джеймс набрал 31 очко, оформил семь подборов и шесть передач.

Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА. По четыре раза его признавали лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф.

Ранее сообщалось, что 50 очков Кайри Ирвинга помогли «Бруклину» переиграть «Шарлотт».