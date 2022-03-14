Джеймс стал первым игроком в НБА, сделавшим по 10 тыс. подборов и передач в карьере

Короткая ссылка
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в матче против «Феникс Санз».
Джеймс стал первым игроком в НБА, сделавшим по 10 тыс. подборов и передач в карьере
  • Gettyimages.ru

37-летний баскетболист стал первым игроком в истории НБА, сделавшим по 10 тыс. подборов и передач в карьере и набравшим 30 тыс. очков.

Матч «Феникс» — «Лейкерс» завершился победой «Санз» со счётом 140:111. Джеймс набрал 31 очко, оформил семь подборов и шесть передач.

Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА. По четыре раза его признавали лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф.

Ранее сообщалось, что 50 очков Кайри Ирвинга помогли «Бруклину» переиграть «Шарлотт».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить