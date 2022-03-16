«Из клетки выйдет только один»: как Емельяненко и Харитонов обменялись оскорблениями и снова заговорили о реванше

Сергей Харитонов заявил о желании провести бой-реванш с Александром Емельяненко. Он предложил оппоненту помериться силами на голых кулаках и без присутствия судьи в клетке. В ответ уроженец Старого Оскола оскорбил соперника и призвал его готовиться к выяснению отношений. По мнению экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко, смысла в организации подобного поединка нет, поскольку у экс-чемпиона ProFC не будет ни малейшего шанса. А вот президент М-1 Global Вадим Финкельштейн, наоборот, считает, что эта схватка может получиться интересной.

«Пока кто-нибудь из нас не останется лежать…»

Бой-реванш Александра Емельяненко и Сергея Харитонова можно назвать одним из самых ожидаемых событий российских смешанных единоборств. Первая встреча между тогда ещё молодыми и перспективными бойцами состоялась в 2006-м в рамках прекратившего существование промоушена Pride. Емельяненко одержал красивую победу нокаутом в первом раунде.

С тех пор разговоры о новом поединке с завидной периодичностью всплывают в информационном пространстве, однако вновь свести тяжеловесов в клетке никому не удалось. Хотя сами они регулярно обмениваются колкостями и уверяют, что в любой момент готовы бросить вызов друг другу.

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Очередной виток конфликта произошёл в начале недели и подарил надежду, что на этот раз перепалка всё же закончится схваткой. Начал её Харитонов, который заявил, что готов к реваншу, и назвал заклятого соперника «алкашом». По словам бойца Bellator, можно организовать схватку на голых кулаках и без присутствия судьи.

«Хотя бы дали 20 минут без раундов, без остановок, без гонга. Хочется такой поединок, пока кто-нибудь из нас не останется лежать… Таково моё личное желание. Может, это и диковато, но, думаю, этот бой посмотрит очень много народу», — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

Он также не упустил возможности в очередной раз напомнить о скандальном прошлом оппонента.

«Я не безжалостный. После его высказываний, после его поведения, после его отношения к брату… Вы всё знаете, не буду повторяться. Если бы кто-то организовал, это был бы лучший формат для меня. Выйдет из клетки только один», — добавил Харитонов.

Ответ Емельяненко не заставил себя ждать и получился предельно ёмким и жёстким. Александр обозвал коллегу «рыжим петушком» и призвал его готовиться к выяснению отношений.

Впрочем, надеяться, что на этот раз соперники гарантированно проведут бой-реванш, не стоит. Так, в сентябре прошлого года Емельяненко рассказал, что менеджер Харитонова связался с его представителем Азаматом Бостановым и предложил устроить сразу два поединка — по правилам бокса и ММА. Александр изъявил желание «отправить соперника в зимнюю спячку», но затруднился назвать точную дату встреч. В свою очередь, Харитонов подчеркнул, что тоже не против такого противостояния, однако призвал не забывать о действующем контракте с Bellator и соответствующих обязательствах перед промоушеном.

С тех пор дело с мёртвой точки не сдвинулось. Наверняка негативно сказался на возможной договорённости и арест Бостанова по обвинению в избиении собственной девушки.

«Все знают, что он пьяница и дебошир»

Сейчас сложно представить, но в молодости ветераны не только не враждовали, но считались друзьями. Они вместе тренировались и начинали карьеру в Pride в начале нулевых, бок о бок добиваясь первых громких успехов. Всё изменилось более десяти лет назад, когда Емельяненко в одном из интервью заявил, что Харитонов «никто и звать его никак». По мнению Александра, бывший партнёр всем обязан его старшему брату Фёдору.

В ответ уроженец Плесецка рассказал об алкоголизме соперника и его серьёзных проблемах со здоровьем.

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«Он не состоит ни в одной организации, его нет в официальных рейтингах, его никуда не зовут из-за гепатита. Все знают, что он пьяница и дебошир. Бои с участием Александра интересны, наверное, только ему самому», — объяснял Харитонов.

Позже он раскрыл ещё один секрет Емельяненко и заявил, что в 2000-х тот отбыл первый тюремный срок. Якобы выбраться из мест заключения ему помог брат.

«Я-то хорошо помню, как Фёдор ему помогал. Когда Александр отбывал первый срок, Фёдор поругался со многими друзьями, чтобы вытянуть Александра. Фёдор со всеми переругался, но сделал всё ради того, чтобы Александр вышел», — вспоминал спортсмен.

Если на этот раз долгожданный бой-реванш всё же состоится, Емельяненко сложно будет вновь одержать победу. Уровень соперников Александра в последнее время неуклонно снижался, а его выступления становились всё менее убедительными. В последний раз он дрался с тяжеловесом по правилам ММА в 2018 году, когда разошёлся миром с Тони Джонсоном. С тех пор в клетке он провёл лишь два боя, и то с номинальными средневесами Магомедом Исмаиловым и Марсио Сантосом, — и оба проиграл.

Зато Александр всё чаще стал появляться в так называемых поп-ММА. Например, в 2019-м он легко нокаутировал на ринге стронгмена Михаила Кокляева, а в прошлом году не без труда решением судей победил блогера Артёма Тарасова. В последнем поединке в феврале он сошёлся с 51-летним ветераном Джеффом Монсоном. Казалось, Емельяненко должен легко брать верх над американцем, но на деле ему пришлось приложить немало усилий, чтобы сломить сопротивление экс-претендента на титул UFC. Большая часть встречи получилась равной, но судьи всё же приняли сторону россиянина.

Харитонов, хотя и связан контрактом с Bellator, регулярно пробует себя в других промоушенах. Например, он провёл пару поединков по правилам бокса с малоизвестными Дэнни Уильямсом и Осборном Мачиманой и одержал победы на классе. Поэтому нельзя исключать, что Сергей спокойно выйдет в клетку и с Емельяненко.

Вместе с тем Харитонов, в отличие от него, продолжает принимать и достаточно серьёзные вызовы. В январе он дебютировал в промоушене Хабиба Нурмагомедова Eagle FC и неожиданно легко во втором раунде разобрался со специализирующимся на кикбоксинге Тайроном Спонгом. До этого он не оставил шансов ещё одному именитому ветерану — Фабио Мальдонадо. А вот последний поединок в Bellator летом 2021-го закончился поражением от Чейка Конго.

«Не очень бы хотелось смотреть, как Емельяненко будут избивать»

Неудивительно, что опрошенные RT эксперты считают Харитонова явным фаворитом возможного реванша с Емельяненко. Так, по мнению экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко, смысла в проведении подобного противостояния нет, поскольку Сергей в настоящий момент на голову сильнее.

«Просто посмотрите, как и с кем Саша дерётся в последнее время. Харитонов всё-таки встречается с достойными соперниками и при этом тяжеловесами. А Александр в своём весе по правилам ММА не выступал уже несколько лет. Либо он выбирал уступающих в антропометрических данных, как Исмаилов, либо фриков из поп-ММА. Даже с Монсоном ему пришлось нелегко. А Харитонов далеко не Монсон. Поэтому мне не очень бы хотелось смотреть, как Емельяненко будут избивать. Тем более мы понимаем, он просто загубил своё здоровье, злоупотребляя алкоголем. Я человек не кровожадный», — объяснил Шлеменко.

Однако, по его словам, данный бой всё же способен привлечь интерес болельщиков, поскольку отечественным ММА ощутимо не хватает громких вывесок.

«Спору нет, был момент, когда Емельяненко вышел из запоя и начал усердно тренироваться, но в его последних поединках можно было обратить внимание на замедлившуюся реакцию и появившееся потряхивание. С другой стороны, смысл в их встрече есть, всё-таки в российских ММА в последнее время не так много ярких боёв. Поэтому, если он состоится, всё равно посмотрю, хотя не вижу у Емельяненко никаких шансов. Харитонов победит и по правилам смешанных единоборств, и на голых кулаках, и в боксёром ринге», — добавил Шлеменко.

А вот президент М-1 Global Вадим Финкельштейн считает, что Александр всё же способен составить бывшему другу конкуренцию, если хорошо подготовится.

«Не исключаю, что они всё-таки встретятся. Всё зависит от того, сколько бойцам заплатят. К сожалению, Саша из-за всех своих поступков утратил боевую силу. Но их реванш способен вызвать интерес, ведь первый поединок состоялся 16 лет назад, и победу тогда одержал именно Емельяненко. Конечно, фаворитом является Харитонов, однако они оба — ребята крепкие. Многое будет зависеть от того, в какой форме Александр подойдёт к поединку. Всё же по последним его боям мы убедились: мощи недостаточно. И то Емельяненко окончательно подался в поп-ММА. Даже встреча с Монсоном показала, что он многое растерял», — посетовал Финкельштейн.

При этом функционер с пониманием отнёсся к тому, что Харитонов, в принципе, готов согласиться на такое предложение.

«У него свободный контракт с Bellator, а потому он имеет возможность драться в других промоушенах. Это не UFC с жёсткими ограничениями. Сергей просто зарабатывает деньги. Если ему предложат подраться с Емельяненко за хороший гонорар, он согласится. Не вижу в этом ничего предосудительного. Он спортсмен, а бои — хлеб Харитонова», — подчеркнул Финкельштейн.