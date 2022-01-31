Тренер Исмаилова высказался об идее проведения боя со Шлеменко по правилам бокса

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Рамазан Исмаилов, брат и тренер российского бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова, оценил идею проведения боксёрского поединка с соотечественником Александром Шлеменко, также выступающим в MMA.
Тренер Исмаилова высказался об идее проведения боя со Шлеменко по правилам бокса
  • РИА Новости

«Всё возможно при правильной финансовой составляющей. Будем честны, зачем врать и говорить: «Я дерусь за наследие». Мы дерёмся за деньги, чтобы Магомед мог прокормить свою семью и помочь близким. Если будет правильное предложение — вперёд», — цитирует Рамазана «РБ Спорт».

По его мнению, это было бы интересное противостояние как для Магомеда, так и для Шлеменко.

«Было бы чётко провести бой по правилам бокса после поединка по ММА. Но всё будет видно после Дуродолы», — добавил специалист.

35-летний Исмаилов в октябре 2021 года проиграл нокаутом чемпиону организации Fight Nights Global в среднем весе Владимиру Минееву. До этого Магомед не терпел поражений в 12 боях подряд. Всего на его счету 17 побед, три проигрыша и одна ничья в MMA.

37-летний Шлеменко за свою карьеру одержал 61 победу, потерпел 13 поражений, также один бой был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Исмаилов 25 февраля встретится в боксёрском бою с 41-летним нигерийцем Оланреваджу Дуродолой на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

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