Боец Харитонов заявил, что после 40 лет у него появилось второе дыхание в спорте

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Боец Сергей Харитонов заявил, что после 40 лет у него появилось второе дыхание в спорте.
Боец Харитонов заявил, что после 40 лет у него появилось второе дыхание в спорте
  • Legion-Media
  • © Alexander Bogoyavlenski

«Я готов каждые две недели выходить в ринг или клетку. После 40 лет у меня открылось второе дыхание», — сказал он на пресс-конференции в МИЦ «Известия», отвечая на вопрос о плотном графике.

Как отметил Харитонов, он специально договаривается с организаторами о частых турнирах, поскольку ему, как опытному профессионалу, неинтересно ждать турниры по году, а хочется пробовать себя в новом и показывать свои навыки.

Ранее Харитонов поделился мнением о возможном поединке с Александром Емельяненко.

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