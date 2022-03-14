Боец Харитонов заявил, что после 40 лет у него появилось второе дыхание в спорте

Боец Сергей Харитонов заявил, что после 40 лет у него появилось второе дыхание в спорте.

«Я готов каждые две недели выходить в ринг или клетку. После 40 лет у меня открылось второе дыхание», — сказал он на пресс-конференции в МИЦ «Известия», отвечая на вопрос о плотном графике.

Как отметил Харитонов, он специально договаривается с организаторами о частых турнирах, поскольку ему, как опытному профессионалу, неинтересно ждать турниры по году, а хочется пробовать себя в новом и показывать свои навыки.

Ранее Харитонов поделился мнением о возможном поединке с Александром Емельяненко.