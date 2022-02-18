«Они побывали в аду»: в России сопереживают трагедии Валиевой и восхищаются стойкостью Трусовой и Щербаковой

| Екатерина Бредина

Камила Валиева не справилась с организованной против неё травлей, заявила RT олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. Однако, по словам бывшей фигуристки Бетины Поповой, 15-летняя спортсменка должна преодолеть эту ситуацию и выступить на Играх через четыре года. В свою очередь, заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова порадовалась за Анну Щербакову и отметила, что Александра Трусова показала, каким станет фигурное катание в будущем.

Упала, чтобы взлететь

Российские фигуристки в Пекине сотворили историю. Завоевавшая золото Анна Щербакова покорила зрителей безупречным исполнением произвольной программы, а взявшая серебро Александра Трусова стала первой спортсменкой, которая исполнила пять четверных прыжков.

Трагедия произошла с Камилой Валиевой. 15-летняя спортсменка не смогла справиться со шквалом негатива, который навалился на неё в последние дни. Она заняла только четвёртое место, сорвав два своих прыжка. Поэтому эмоции после выступления девушек у всех были смешанные. С одной стороны, триумф российского фигурного катания, с другой — настоящее горе для рекордсменки мира и слёзы Трусовой, которой чуть-чуть не хватило до золота.

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Так, олимпийская чемпионка Калгари в танцах на льду Наталья Бестемьянова поздравила Щербакову и Трусову с медалями. Но, по словам заслуженного мастера спорта, она жутко расстроена из-за третьей воспитанницы Этери Тутберидзе.

«Сломали девочку. Просто уму непостижимо, какое сумасшествие творилось все эти дни. Мне очень жаль, что она не смогла противостоять этой травле. А остальных поздравляю. Они молодцы!» — отметила специалист в разговоре с RT.

Сочувствовал Валиевой победитель Игр-1984 Олег Васильев. По его мнению, не каждый взрослый смог бы выдержать то давление, которое оказывалось на фигуристку.

«Обидно, конечно, за Камилу. В каком-то смысле ожидаемо, что 15-летний ребёнок не выдержал всей этой нагрузки и не смог выдать свой максимум. Даже что-то близкое к максимуму. Печально, но это факт», — сказал прославленный спортсмен.

Ещё более жёсткой в комментариях была заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. «Мы выиграли Олимпиаду. Вторая девочка показала, каким станет фигурное катание в будущем. А Валиеву били-били и убили. На наших с вами глазах. И никто не смог помочь», — расстроилась специалист.

В свою очередь, победительница Универсиады-2019 в танцах на льду Бетина Попова выразила надежду, что Камила справится со сложившейся ситуацией и выступит на Играх в 2026 году.

«Надеюсь, она не сломается психологически. Забудет всё, как страшный сон. Через четыре года будет ещё один турнир, ей к тому моменту исполнится всего 19 лет. Возраст, в котором ещё можно исполнять самые сложные элементы. Это спортсменка с невероятными данными, которую нельзя терять. Мечтаю и дальше наслаждаться её программами. Так что хочется, чтобы её поддерживали. А также поменьше шума вокруг. Потому что закончились выступления, и мало слов о победительницах, но много опять о Камиле. Должно быть наоборот. Ей не нужен этот шум. Обсуждайте серебро и золото, а Валиеву уже оставьте в покое. И так девочка жила на невероятных нервах всё это время», — сказала бывшая фигуристка.

Олимпийская чемпионка Турина в танцах на льду Татьяна Навка также пожелала Валиевой успешной и долгой карьеры, несмотря на случившееся.

«Камила, тебе досталась невероятно сложная дорога, но у каждого человека своя судьба — мы с этим ничего поделать не можем. Как бы нам ни хотелось видеть другую картину… Она никогда в жизни так не каталась — всегда были чистые прокаты. Сломили. Этот ад не закончился — всё только начинается. Валиевой желаю прекрасной карьеры. Надеюсь, у неё всё сложится. Она очень сильная», — цитирует «Чемпионат» прославленную спортсменку.

Уверен, что у россиянки большое будущее, и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Он отметил уникальность и неповторимость фигуристки.

«Камилочка, держись, иногда приходится упасть, чтобы очень сильно взлететь в будущем! Ты пережила большое давление и стресс, но ты очень большая спортсменка, которую полюбил весь мир!» — написал тренер в Instagram.

Прыжки против компонентов

Рассуждая о произвольных программах Трусовой и Щербаковой, не все специалисты отдавали предпочтение действующей чемпионке мира. Так, Васильев считает, что побеждать должна была серебряный призёр Игр в Пекине.

«Она впервые на Олимпиадах прыгнула пять четверных прыжков в программе! Да, на одном сделала небольшую ошибку, степ-аут, но всё равно это пять четверных, причём четыре из них разные — флип, лутц, сальхов и тулуп. Это колоссальное достижение в женском одиночном катании, которое не скоро будет побито или даже просто повторено. На мой взгляд, Саша сегодня была на голову, если не на две, сильнее своих соперниц. Это не меняет количества медалей у России, просто в моём понимании два первых места могли бы распределиться наоборот», — отметил заслуженный тренер страны.

В свою очередь, Попова объяснила поражение Трусовой несовершенством системы судейства фигурного катания.

«Она сделала невероятное возможным. На самом деле её возмущение понятно. Чисто математически пять четверных дороже, чем всё остальное, что может быть им противопоставлено. Но это вопрос не к Ане, не к Саше, не к судьям, а к системе. У нас спортивная составляющая не является основной. Субъективные моменты очень сильно влияют на итоговую оценку. В других видах такого нет: если сделал в четыре раза сложнее, то выиграл. А в фигурном катании добавляются такие аспекты, как красота, композиция, музыкальность. И поэтому Сашины эмоции понятны», — подчеркнула бывшая спортсменка.

Олимпийский чемпион Турина в парном катании Максим Маринин назвал нормальной реакцию Трусовой на свои оценки. По его мнению, на эмоции фигуристки повлияла обстановка, царившая вокруг.

«Слова Саши — женская реакция на то напряжение, которое переживали все девочки. В доковидные времена можно было хотя бы выйти в город, как-то отвлечься. А здесь люди находятся на закрытой территории, общение сокращено до минимума, вечные тесты, ожидание. Все постоянно находятся в стрессовом состоянии и ждут своего часа. Тем более для девочек это первая Олимпиада. Хорошо, что Трусова дала выход эмоциям. Не знаю, как она действительно считает, но я бы не относился к этому серьёзно. Пройдёт время, всё уляжется и встанет на свои места», — сказал Маринин.

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин также отметил, что Трусова переживёт этот проигрыш.

«Второе место, говорю на своём опыте, не самый плохой результат на Олимпийских играх. Ей ещё жить и жить. Умение большого спортсмена — признать, что тебя обыграли, и сказать, что докажешь в следующий раз. Трусова абсолютный максималист. Ей сейчас кажется, что это проигрыш всей её жизни, но жизнь — долгая штука. Саша переживёт и перерастёт этот момент. Она оставила свой след в истории фигурного катания. До неё никто пять четверных не делал, да и нескоро ещё сделает», — считает тренер.

В то же время специалисты не умаляли заслуг Щербаковой. Фигуристка в очередной раз доказала, что умеет собираться в нужный момент. Хотя, как подчеркнула Навка, ей и Трусовой также было очень тяжело.

«Королевы и героини! Им тоже было сложно, они были в адском аду. Зато доказали, что мы самые сильные, красивые и самые-самые. Поздравляю!» — приводит «Чемпионат» слова прославленной спортсменки.

В свою очередь, Попова призналась, что ждала от Щербаковой идеального выступления.

«Аня — та фигуристка, которая всегда собирается в трудный момент. Какими бы ни были условия — новые коньки, что угодно, — Щербакова справится. Это её самый сильный, невероятный козырь. Плюс, конечно же, талант. Спасибо Ане за такое потрясающее выступление», — добавила Бетина.

Лаконична была двукратная чемпионка мира, Европы и России Евгения Медведева. «Поздравляю, котик. Безумно за тебя рада», — написала Медведева в сториз Instagram под фото Щербаковой.