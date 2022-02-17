Американская журналистка порадовалась провалу Валиевой

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Американская журналистка Кристин Бреннан, ранее неоднократно высказывавшаяся на тему допинг-скандала с участием Камилы Валиевой, порадовалась провалу россиянки в произвольной программе на Олимпийских играх.

AP