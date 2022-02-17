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Американская журналистка порадовалась провалу Валиевой

17.02.2022, 19:13 |

Американская журналистка Кристин Бреннан, ранее неоднократно высказывавшаяся на тему допинг-скандала с участием Камилы Валиевой, порадовалась провалу россиянки в произвольной программе на Олимпийских играх.

Американская журналистка порадовалась провалу Валиевой
  • AP

«Потрясающе: Валиева четвёртая. В конце концов они могут провести цветочную церемонию и церемонию награждения», — написала журналистка в Twitter.

Ранее Медведева обратилась к Валиевой после четвёртого места на ОИ-2022.

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