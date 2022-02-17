Медведева обратилась к Валиевой после четвёртого места на ОИ-2022

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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева обратилась к Камиле Валиевой после её неудачного проката произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.

«Я очень тебя ценю и люблю и рада, что ты теперь можешь отдохнуть, котёнок. Я поздравляю тебя с окончанием Олимпиады и надеюсь, что ты сможешь спокойно жить и дышать», — написала Медведева в своём Instagram.

15-летняя Валиева в составе сборной России завоевала золото в командных соревнованиях. После этого стало известно, что результат допинг-теста 15-летней фигуристки от 25 декабря 2021 года был положительным. Однако CAS допустил её к участию в личных соревнованиях до окончания расследования.

Валиева лидировала после короткой программы, однако допустила ряд ошибок в произвольной и заняла лишь четвёртое место. Победу одержала другая россиянка — Анна Щербакова. Ещё одна российская фигуристка, Александра Трусова, стала серебряной призёркой.

Ранее Васильев, говоря о провале Валиевой, заявил, что ребёнок не выдержал этой нагрузки.