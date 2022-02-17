Сакамото: удивлена, что завоевала бронзу на Олимпиаде-2022

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Японская фигуристка Каори Сакамото прокомментировала бронзовую медаль в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.

«Удивлена, что завоевала бронзу. Очень счастлива. Понимала, что могу кататься лучше, чем в Пхёнчхане, и могу выиграть медаль», — цитирует Сакамото «Чемпионат».

Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, набрав по сумме двух программ 255,95 балла.

Александра Трусова выполнила пять четверных прыжков, в итоговом протоколе она осталась второй. Камила Валиева два раза упала во время выступления и заняла только четвёртое место. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото.

Ранее Косторная тепло поздравила Щербакову с победой на Олимпиаде в Пекине.