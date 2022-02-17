Косторная тепло поздравила Щербакову с победой на Олимпиаде в Пекине

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Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная поздравила Анну Щербакову с победой на Олимпиаде в Пекине.

«Сейчас я не смогла пройти этот путь от и до, но надеюсь ещё смогу. А вот Анна Щербакова смогла, она вытерпела всё, её путь был намного труднее, и она смогла. Я горжусь тобой. И кто бы что ни говорил, ты заслужила эту медаль. Точнее, именно золотая медаль должна висеть на шее чемпионки», — написала Косторная в своём Instagram.

Анна Щербакова безукоризненно выполнила все элементы в произвольной программе, в том числе два четверных флипа — сольный и в каскаде с тройным тулупом. По сумме двух прокатов она набрала 255,95 балла и стала олимпийской чемпионкой.

Александра Трусова выполнила пять четверных прыжков, в итоговом протоколе она осталась второй. Камила Валиева два раза упала во время выступления и заняла только четвёртое место. Бронзу взяла японка Каори Сакамото.

Ранее Жулин заявил, что если Трусова включит разум, то поймёт, почему Щербакова первая.