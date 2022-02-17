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В 14-й день Олимпиады в Пекине будет разыграно пять комплектов медалей

17.02.2022, 20:27 |

В пятницу, 18 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно пять комплектов наград высшей пробы и одна бронзовая медаль.

В 14-й день Олимпиады в Пекине будет разыграно пять комплектов медалей
  • Gettyimages.ru

В 14-й день Олимпиады будут разыгрываться награды в трёх видах: фристайле (хафпайп, женщины; ски-кросс, мужчины), биатлоне (масс-старт, мужчины и женщины) и конькобежном спорте (1000 м, мужчины).

В кёрлинге пройдёт матч за бронзовую медаль Олимпиады в Пекине среди мужчин.

С полным расписанием соревнований, в том числе предварительных этапов, можно ознакомиться на сайте спецпроекта RT.

Также состоятся полуфинальные матчи в мужском хоккейном турнире. Сборная России сыграет с командой Швеции. Пройдут прокаты коротких программ спортивных пар. В составе национальной команды выступят Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил Анну Щербакову с победой в женском одиночном катании на Олимпиаде.

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