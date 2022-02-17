Американский блогер высмеял судью, который поставил Трусовой высокие оценки за компоненты

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Американский блогер и музыкант Джонатан Байер высмеял высокие оценки за компоненты российской фигуристки Александры Трусовой от азербайджанского судьи в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

«О господи, судья из Азербайджана поставил Трусову первой за компоненты программы», — написал Байер в своём Twitter.

Он сопроводил запись смеющимися эмодзи.

Анна Щербакова безукоризненно выполнила все элементы в произвольной программе, в том числе два четверных флипа — сольный и в каскаде с тройным тулупом. По сумме двух прокатов она набрала 255,95 балла и стала олимпийской чемпионкой.

Александра Трусова выполнила пять четверных прыжков, в итоговом протоколе она осталась второй. Камила Валиева два раза упала во время выступления и заняла только четвёртое место. Бронзу взяла японка Каори Сакамото.

Ранее Плющенко поддержал Валиеву после неудачной произвольной программы на ОИ.