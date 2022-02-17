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Плющенко поддержал Валиеву после неудачной произвольной программы на ОИ

17.02.2022, 20:52 |

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая заняла четвёртое место на Олимпийских играх в Пекине.

Плющенко поддержал Валиеву после неудачной произвольной программы на ОИ
  • AP

«Камилочка, держись! Иногда приходится падать , чтобы очень сильно взлететь в будущем! Ты пережила большое давление и стресс, но ты — очень большая спортсменка, которую полюбил весь мир! Уникальная и неповторимая!» — написал Плющенко в Instagram.

Валиева лидировала после короткой программы, однако допустила ряд ошибок в произвольной и заняла лишь четвёртое место. Победу одержала другая россиянка — Анна Щербакова. Ещё одна российская фигуристка, Александра Трусова, стала серебряной призёркой.

Ранее Жулин выразил мнение, что МОК и WADA уничтожили Валиеву.

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