Серебро Синициной и Кацалапова, борьба Гайтюкевича и критика Шипачёва: чем запомнился 10-й день Игр

| Борислав Головин

Российские спортсмены завоевали одну медаль в десятый день Олимпиады в Пекине. Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли серебро в танцах на льду. Экипаж бобслеиста Ростислава Гайтюкевича занимает промежуточное третье место в соревновании двоек. 16-летняя фристайлистка Есения Пантюхова едва не пробилась в решающий финал в лыжной акробатике. А капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачёв ответил на критику в свой адрес за отсутствие забитых шайб.

Серебро в фигурном катании и борьба за медаль в бобслее

В понедельник российские спортсмены, как и прогнозировал RT, завоевали одну медаль. Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли серебро в танцах на льду. Это помогло отечественной сборной приблизиться к Норвегии по общему количеству наград. Скандинавы 21 раз поднимались на подиум в Пекине (9 — 5 — 7), а россияне — 18 (4 — 6 — 8). На третьем месте располагаются США (7 — 6 — 3). А вот по числу золота команда занимает только седьмую строчку. Лидирует Норвегия с девятью победами.

В остальных видах изначально сложно было рассчитывать на попадание в тройку. Теоретические шансы имелись разве что во фристайле у женщин. Например, в лыжной акробатике Любовь Никитина на прошлогоднем чемпионате мира получила бронзу. Однако в Пекине она провалилась, не сумев пробиться даже в первый финал. Вместе с ней закончила выступления Анастасия Прыткова.

Зато приятно удивила 16-летняя Есения Пантюхова. В квалификации она стала пятой. Удачно девушка начала и первый финал, где после стартового прыжка расположилась на шестой позиции. Увы, следующие попытки оказались не такими удачными, и Пантюхова опустилась на девятое место.

Борьбу за золото же повели опытная китаянка Сюй Мэнтао, бравшая серебро Игр в этом виде ещё в Сочи, и действующая олимпийская чемпионка Анна Гуськова. В результате первая в родных стенах набрала 108,61 балла и всего на 0,66 опередила белоруску. Так в 31 год на, вероятно, последней Олимпиаде в карьере фристайлистка из Поднебесной впервые поднялась на верхнюю ступень пьедестала почёта на ОИ. Бронза досталась спортсменке из США Меган Ник.

Также состоялась квалификация в слоупстайле, которая изначально должна была пройти накануне, но была перенесена из-за снегопада. Первое место ожидаемо заняла лидер зачёта Кубка мира эстонка Келли Силдару. Из россиянок в финал вышла только Анастасия Таталина, показавшая пятый результат. Ксения Орлова в топ-12 попасть не сумела и завершила выступление.

Не было шансов подняться на пьедестал и у Надежды Сергеевой в женском монобобе, поскольку после первого соревновательного дня она располагалась на 13-м месте. В понедельник бобслеистке удалось немного улучшить своё положение и закончить турнир в десятке.

Золото досталось Кейлли Хамфрис. Опытная канадка, перебравшаяся в США из-за конфликта с федерацией, взяла первую олимпийскую медаль под флагом Соединённых Штатов Америки. Ранее она праздновала победы в Ванкувере и Сочи в двойках. В новой дисциплине преимущество ветерана над оппонентками оказалось колоссальным. Ближайшую преследовательницу, соотечественницу Элану Мейерс Тейлор, она опередила на 1,54 секунды. Кристин де Брюйн из Канады довольствовалась бронзой.

У мужчин стартовали соревнования двоек. И первая же попытка показала, что отечественные болельщики вправе рассчитывать на завоевание награды. Ростислав Гайтюкевич, дважды поднявшийся на пьедестал на этапах КМ в текущем сезоне, продемонстрировал третье время — 59,41 секунды. Проявить себя ему не помешало даже отсутствие основного разгоняющего Михаила Мордасова. Алексей Лаптев со своей работой справился не хуже. Впереди оказались лишь немецкие экипажи: непобедимый Франческо Фридрих с Торстеном Маргисом и Иоганнес Лохнер в паре с Флорианом Бауэром.

Во второй попытке Гайтюкевич сохранил третью позицию, хотя и сильно отстал от конкурентов. При этом Ростислав в борьбе за бронзу всего на 0,05 секунды опережает ещё один дуэт из Германии — Кристофа Гафера и Маттиаса Зоммера. Между ними во вторник и развернётся сражение за оставшийся комплект наград. А вот ещё одна российская двойка Максим Андрианов и Владислав Жаровцев после первого соревновательного дня упала на 26-ю строчку.

Достойное выступление в прыжках на лыжах с трамплина и три поражения в кёрлинге

В прыжках на лыжах с трамплина некоторые после сенсационного завоевания серебра в смешанном командном турнире ждали повторения в аналогичной дисциплине у мужчин. Однако шансов на это объективно было немного. Тем не менее Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров и Евгений Климов смотрелись достойно.

Успехом для них стал сам факт попадания в финал. Россияне в квалификации стали седьмыми, оставив позади Швейцарию, Чехию, США и Китай. Увы, в заключительном раунде все они за исключением Климова получили от судей более скромные оценки и опустились на восьмую строчку.

Золото на этот раз завоевали австрийцы, которые на предыдущей Олимпиаде финишировали на обидной четвёртой позиции. Совсем немного от них отстали сильные словенцы, а немцы в борьбе за бронзу опередили действующих олимпийских чемпионов норвежцев на 0,8 балла.

Сборные России по кёрлингу в понедельник провели три встречи. Мужчины прервали трёхматчевую победную серию. В противостоянии с одним из сильнейших коллективов планеты — Швецией — команде во главе со скипом Сергеем Глуховым было сложно рассчитывать на успех, но она сумела дать бой.

Всякий раз, когда соперник предпринимал попытку создать отрыв, отечественные кёрлеры делали всё, чтобы его нивелировать. Шестой и восьмой энды они выиграли с преимуществом в два камня и сокращали отставание до минимума. К сожалению, в заключительном фаворит всё же добился решающего минимального преимущества и взял верх — 7:5. Теперь россияне делят четвёртое место в группе с Швейцарией и США и сохраняют неплохие шансы на попадание в полуфинал.

А вот женщины пока совсем не радуют поклонников. В понедельник они потерпели два поражения. Сначала без шансов уступили олимпийским чемпионкам Сочи из Канады — 5:11, а затем другому аутсайдеру, Дании — 5:10. Таким образом дружина Алины Ковалёвой проиграла все шесть встреч и обосновалась на дне турнирной таблицы.

В женском хоккейном турнире подошла к концу полуфинальная стадия. Сенсаций не произошло. Канада и США в седьмой раз из семи оспорят золотые медали. «Кленовые листья» снова не оставили шансов соперницам. Если в четвертьфинале они забросили 11 шайб в ворота Швеции, то теперь десять раз огорчили Швейцарию, выбившую из борьбы Россию. Единственный плюс для соперниц — им самим удалось отличиться трижды. «Звёздно-полосатые» на этот раз столкнулись с ожесточённым сопротивлением Финляндии, но всё же взяли верх — 4:1.

Перенос гонки в биатлоне и тренировка сборной России по хоккею

Мужская сборная России по хоккею провела тренировку в преддверии четвертьфинального матча, который состоится в среду. В занятии не принимали участие двое: третий вратарь Александр Самонов и молодой нападающий Артур Каюмов. Последний получил повреждение ещё во встрече с Данией и пока не вернулся в строй.

Журналисты же получили возможность, наконец, пообщаться как с игроками, так и с генеральным менеджером команды Ильёй Ковальчуком. Едва ли не главной темой стали скромные показатели Вадима Шипачёва. Капитан и знаменосец страны на церемонии открытия Олимпиады на групповом этапе не забросил ни одной шайбы и лишь раз ассистировал партнёрам.

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По словам Ковальчука, опытный нападающий ещё обязательно отметится голами в плей-офф. В качестве основной причины неудачной игры лидера он назвал маленькие площадки, где интенсивность возрастает в разы.

«Поэтому говорим ребятам, чтобы быстрее принимали решения, проще играли в большинстве. Мы иногда пытаемся отдать подкидку через две клюшки. Но тут это не проходит. А сейчас мы видим тенденцию, что всё идёт через броски. Игру упрощают. И нам нужно делать то же самое», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

Сам Шипачёв признал, что действует не лучшим образом, однако напомнил: отечественные хоккеисты подошли к ОИ в разной форме, поскольку надолго остались без практики.

«Пока я играю плохо, надо добавлять. Всё понятно и очевидно… Не идут голы. Значит, буду побольше действовать в обороне… Швейцарцы вот когда закончили играть? Мы-то месяц не играли. Через матчи набираем форму. Надеюсь, следующие будут лучше», — выразил надежду нападающий.

Между тем организаторы продолжают сталкиваться с серьёзными проблемами из-за непростых погодных условий. Накануне по причине снегопада не состоялись соревнования в фристайле. На смену ему пришли сильные морозы. В сложившейся ситуации остаётся лишь переносить гонки на более раннее время, когда на улице чуть теплее.

Так, в понедельник стало известно, что эстафета у мужчин в биатлоне состоится не в 12:00 (мск), а в 9:30. Возможно, это первый старт в лыжных видах из многих, который не пройдёт в изначально оговоренное время.

Остаётся надеяться, никто из спортсменов не получит обморожений и не почувствует себя плохо, как норвежка Ингрид Ландмарк Тандревод, накануне с трудом добравшаяся до финиша пасьюта. Самостоятельно подняться на ноги она уже не смогла. Биатлонистку буквально на руках унесли врачи.

Позже ей стало лучше, но в понедельник девушка заявила о своём отъезде из Пекина. Она не примет участия в масс-старте и эстафете. Врач скандинавской сборной Ларс Кольсруд объяснил, что принял такое решение, исходя из плохого состояния здоровья спортсменки. Сама она не скрывала своего разочарования и подчеркнула, что её сердце разбито.

Россиянкам снятие Тандреволд даже пошло на руку, ведь шанс выступить в масс-старте теперь получила Ирина Казакевич. Компанию ей составят Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина.