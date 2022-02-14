«Если честно, очень хочется ещё медалей»: Вяльбе — о победе в мужской эстафете, доверии к Устюгову и прогрессе Спицова

| Елена Вайцеховская

Победу российских лыжников в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине с таким внушительным преимуществом перед преследователями невозможно было представить. Об этом в интервью RT заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. По её словам, к окончанию второго этапа уже можно было перестать нервничать. Также функционер объяснила, почему включила в состав Сергея Устюгова, порадовалась прогрессу Дениса Спицова и рассказала о своих главных мечтах в Китае.

— Ни для кого не секрет, как давно вы мечтали о золотой медали в мужской эстафете. Могли предположить, что мужская сборная России будет иметь такое превосходство перед соперниками?

— Кто мог себе представить, что получится такая красота? Причём красота, не сопряжённая с нервами, начиная уже с конца второго этапа.

— Что в этот момент происходило в голове?

— Не знаю. Всё равно, пока Серёга Устюгов не выехал на стадион, волнение сохранялось. «Встать» ведь может каждый.

— Я правильно понимаю, что включить его в состав вы решили под личную ответственность?

— Да. Ну и что?

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— Принимая такое решение, насколько сильно руководствовались человеческим фактором? Сергей, возможно, заслужил право выступить в эстафете и уйти красиво больше, чем кто-либо другой.

— В первую очередь это даже не дань уважения человеку, который, безусловно, заслуживает олимпийский медали в том числе за предыдущую Олимпиаду. Честно скажу, восемь лет назад в Сочи мы совершили ошибку, когда делали на Устюгова ставку только в спринте. Загнали его в дурацкие рамки. Это было неправильно и чисто по-человечески. Наверное, весь мир знает, у нас с Сергеем не слишком простые и хорошие отношения.

— Сам он сказал, будто является любимым спортсменом Вяльбе.

— Теперь-то конечно. Как говорится, кого больше любишь, того и ругаешь чаще. Отношение как к любимому ребёнку. Думаю, причина нашей конфронтации заключается в характерах, разных взглядах на многие вещи. Признаю, я человек непростой — и он тоже. Но в то же время считаю себя справедливой. Все замечания и нарекания к Сергею были по делу. Если спортсмен не выполняет задание, где-то баламутит воду, я обязана его усмирять. Для этого и работаю.

— Но вы же не могли не задумываться, что в эстафете всё может пойти не по плану.

— Такого я точно не могла себе представить. Прекрасно знаю, как в каждой эстафете борются норвежцы. Пусть на соплях, на рогах, но они едут и сражаются до последнего. А здесь Алексей Червоткин на первом же этапе сотворил чудо. Вспомните прошлогодний чемпионат мира в Оберстдорфе. Тогда он тоже на старте ушёл в отрыв, и на этом наша песня оказалась спета.

Эстафета — это вообще самая непредсказуемая гонка. Только я говорила, что у женщин Германия будет в тройке. Кажется, даже сами немки в это не верили. Они умеют собраться и мобилизоваться в решающий момент. Просто в эстафетах, даже обладая суперсоставом, нельзя быть ни в чём уверенным.

— Устюгов сказал, что на протяжении всего этапа думал об Артёме Мальцеве, о том, что лишил его возможности завоевать олимпийское золото.

— После гонки он действительно начал говорить о спортивном принципе. Поймите, если бы Серёга на протяжении всего сезона выступал плохо, я бы сама усомнилась в том, что его стоит ставить на эстафету. Но он показывал хорошие результаты. Да, многие критиковали его за неудачу в спринте на ОИ, но я уверена: он просто немного ошибся тактически. Не будь этой помарки, неизвестно, остался бы он без медали.

— Получается, он ещё может проявить себя на 50 км?

— Нет, в «марафоне» он стартовать не будет. Мы всё заранее обговорили и приняли решение: Устюгов бежит эстафету, но пропускает 50 км. В Пекине он больше не выступит.

— Вы с Сергеем не обсуждали завершение им карьеры?

— А кто решил, что он заканчивает? В следующем году чемпионат мира. Ему нужно готовиться к нему. Устюгову надо кормить семью, которая растёт. Разве у него нарисовалась какая-то новая профессия?

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— Что стало для вас самой большой неожиданностью из уже произошедшего на Олимпиаде?

— Наверное, серебро Спицова в скиатлоне. Не хочу сказать, что он прыгнул выше головы, но я была удивлена его состоянием и тем, как Денис провёл всю гонку. В этом году он вообще нас всех приятно удивляет, например, стал бегать классикой. А ведь после Игр в Пхёнчхане Спицов несколько ушёл в тень.

— Если сравнивать текущие Игры с предыдущими, где вам проще?

— Наверное, в Пекине. Тут я хотя бы могу их видеть. Для меня важно зайти к ребятам перед гонкой, посмотреть, как они готовятся, кто что делает. И я сразу понимаю, на какой результат рассчитывать. Разумеется, ни к кому не пристаю ни с советами, ни с вопросами. Просто тихонечко сижу в углу. Если поздороваются — здороваюсь в ответ. Они могут подтвердить. Действительно веду себя как мышка. Мне даже Саша Большунов сегодня сделал комплимент: «Вам хорошо в этом плаще». Я похожа в нём на волонтёров-китаянок.

— Неужели даже не переживаете?

— Разумеется, нервничаю всегда. Но никаких эксцессов не происходит. Никто не упал, как на последнем чемпионате мира и перед ним.

— Понятно, что лыжники привычны ко всему, к перепадам погоды в том числе, но ранее условия были немного другие. Снегопад, который начался накануне мужской эстафетной гонки, хоть в какой-то степени стал для вас проблемой?

— О том, что в воскресенье пойдёт снег, мы знали уже за неделю. Хорошо, интернет не подвёл.

Проблема у нас в плане лыжного хода одна: есть марка лыж, которая здесь никак не едет. Именно тут этот пластик не работает. Но самое главное — сервис. Он сработал в обеих эстафетах очень хорошо. На самом деле, могу признаться, никогда в ходе соревнований ребят-сервисёров не хвалю. Вот закончится Олимпиада — тогда и сделаю это. А пока впереди остаются гонки.

— О чём можно мечтать после двух выигранных эстафет?

— Сейчас у меня очень большая мечта — чтобы прекратил болеть желудок. Хочу чёрного хлеба — после женской эстафеты мы весь хлеб съели, который у меня был. И если честно, очень хочется ещё медалей.