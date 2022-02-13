Клебо объяснил свой отказ принимать участие в фотосессии призёров эстафеты на ОИ-2022

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Четырёхкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо объяснил, почему пропустил фотосессию призёров после эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

«Я немного подождал, но было много ликования после финиша, поэтому пошёл переодеваться. Для меня Олимпийские игры не закончились, и я не собираюсь болеть», — цитирует Клебо Dagbladet.

Сборная России в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова выиграла эстафету с результатом 1 час 54 минуты 50,7 секунды. Россияне опередили норвежцев на 1 минуту 7,2 секунды. До этого последний раз мужская национальная команда побеждала в эстафете на ОИ-1980 в Лейк-Плэсиде.

Ранее Крамер прокомментировал реакцию Клебо на серебро в эстафете на ОИ-2022.