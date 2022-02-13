Крамер прокомментировал реакцию Клебо на серебро в эстафете на ОИ-2022

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Тренер сборной России Маркус Крамер прокомментировал поведение норвежского лыжника Йоханнеса Клебо после эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

«Так же бывает и с Большуновым, и с другими российскими лыжниками. Не всегда ребята радуются серебру. Думаю, теперь норвежские спортсмены понимают почему», — цитирует Крамера Dagbladet.

Клебо выглядел подавленным на цветочной церемонии, он также не принял участие в фотосессии призёров эстафетной гонки.

Сборная России, в составе которой выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов, выиграла золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Второе место заняли норвежцы Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд и Йоханнес Хёсфлот Клебо с отставанием 1 минута 7,2 секунды. Тройку замкнули французы Ришар Жуве, Уго Лапалус, Клеман Парисс и Морис Манифика (+1:16,4).

Ранее Спицов заявил, что было не очень приятно, когда говорили «Большунов и команда».