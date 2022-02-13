Спицов: было не очень приятно, когда говорили «Большунов и команда»

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Российский лыжник Денис Спицов рассказал, как относится к тому, что мужскую сборную России называли «Большунов и команда» перед эстафетой на Олимпиаде в Пекине.

«Было не очень приятно смотреть предстартовое интервью, когда говорили: «Побегут Большунов и команда». Сегодня мы были единой командой, и думаю, что каждый заслуживает особого внимания», — сказал Спицов в эфире «Матч ТВ».

Сборная России в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова выиграла эстафету с результатом 1 час 54 минуты 50,7 секунды. Россияне опередили норвежцев на 1 минуту 7,2 секунды. До этого последний раз мужская национальная команда побеждала в эстафете на ОИ-1980 в Лейк-Плэсиде.

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