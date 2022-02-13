Вяльбе заявила, что Устюгов не собирается завершать карьеру

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос по поводу возможного завершения карьеры лыжником Сергеем Устюговым.

«В следующем году у нас чемпионат мира, думаю, Сергею обязательно стоило бы к нему готовиться», — сказала Вяльбе RT.

Ранее Вяльбе сообщила, что Устюгов не выступит в марафоне на Олимпиаде.