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Вяльбе заявила, что Устюгов не собирается завершать карьеру

13.02.2022, 15:09 |

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос по поводу возможного завершения карьеры лыжником Сергеем Устюговым.

Вяльбе заявила, что Устюгов не собирается завершать карьеру
  • Gettyimages.ru

«В следующем году у нас чемпионат мира, думаю, Сергею обязательно стоило бы к нему готовиться», — сказала Вяльбе RT.

Ранее Вяльбе сообщила, что Устюгов не выступит в марафоне на Олимпиаде.

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