Путин поздравил российских лыжников с золотом в эстафете на Олимпиаде в Пекине

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Президент России Владимир Путин обратился к мужской национальной сборной по лыжным гонкам после победы в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

«От души поздравляю вас с триумфом на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине. В эстафете — одном из наиболее сложных и престижных видов лыжных гонок — вы выступили как крепкая, сплочённая команда, с первого этапа задали высочайший, победный темп», — говорится в тексте письма президента на сайте Кремля.

Он отметил, что россияне продемонстрировали выдержку и уверенность в своих силах, которые и помогли им победить. Кроме того, Путин выразил особую благодарность старшему тренеру сборной Юрию Бородавко и всему остальному тренерскому коллективу команды.

«Близкие и друзья, наставники и болельщики, вся Россия гордится вами», — добавил Путин.

Сборная России в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова выиграла эстафету с результатом 1 час 54 минуты 50,7 секунды. Россияне опередили норвежцев на 1 минуту 7,2 секунды. До этого мужская национальная команда побеждала в эстафете на ОИ-1980 в Лейк-Плэсиде.

Ранее Червоткин заявил, что российские лыжники боролись за страну в эстафете на Играх в Пекине.