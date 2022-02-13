Лыжник Червоткин — о золоте в эстафете: мы рубились за Россию

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Россиянин Алексей Червоткин высказался о победе мужской сборной по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине.

«Переживал, конечно, боялся, что что-то может пойти не так. В индивидуалках тоже переживал, но у меня второй круг был лучше, чем первый. На первом кругу я проиграл 43 секунды, а на втором — 13 или 14 секунд. Тут было главное не броситься», — цитирует Червоткина «Спорт-Экспресс».

По его словам, он часто выходил на первом круге за пределы лыжни, так как ему было легче работать.

«Мы рубились за страну, за всех нас. Все люди, которые стоят за нами, начиная с первого тренера. Всё благодаря им», — добавил Червоткин.

Сборная России в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова выиграла эстафету с результатом 1 час 54 минуты 50,7 секунды. Россияне опередили норвежцев на 1 минуту 7,2 секунды. До этого последний раз мужская национальная команда побеждала в эстафете на ОИ-1980 в Лейк-Плэсиде.

Ранее Большунов заявил, что не сомневался в партнёрах по команде в эстафете.