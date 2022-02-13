Большунов — о золоте в эстафете на Играх-2022: в мужиках не сомневался

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Россиянин Александр Большунов высказался о победе в лыжной эстафете на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Я практически не сомневался в мужиках, что каждый выйдет и отработает каждый этап великолепно», — цитирует Большунова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что тренерский штаб выбрал правильную расстановку на гонку.

В составе сборной России выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Второе место заняли норвежцы с отставанием 1 минута 7,2 секунды. Тройку замкнули французы (+1:16,4).

Большунов стал двукратным чемпионом Пекина по лыжным гонкам.

Российские лыжники впервые за 42 года выиграли эстафету на Олимпиаде.

Ранее олимпийский чемпион Александр Легков высказался о золотых медалях российских лыжников в эстафете на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.