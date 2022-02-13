Россия поднялась на седьмое место в медальном зачёте после девятого дня Игр в Пекине

|

В воскресенье, 13 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине сборная России усилиями мужской команды по лыжным гонкам завоевала золотую медаль в эстафете.

Мужская сборная России по лыжным гонкам в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова завоевала золото в эстафете. Россияне с преимуществом более минуты опередили команды Норвегии и Франции.

По итогам девятого соревновательного дня Россия поднялась на седьмое место в медальном зачёте Олимпиады. Лидирует команда Норвегии (9 — 5 — 7), второе место у Германии (8 — 5 — 6), третье занимает сборная США (6 — 5 — 1).

Ранее хоккеисты сборной США обыграли Германию и вышли в четвертьфинал Олимпиады-2022.