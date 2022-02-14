Россия опустилась на восьмое место в медальном зачёте после десятого дня Игр в Пекине

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В понедельник, 14 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине сборная России завоевала одну серебряную медаль.

Благодаря великолепному катанию Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в танцах на льду копилка сборной России пополнилась одной медалью.

По итогам десятого дня соревнований национальная команда занимает восьмое место в медальном зачёте. В активе россиян — четыре золотые медали, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Единоличным лидером остаётся Норвегия (9, 5, 7), на втором месте идёт Германия (8, 5, 2), а замыкают тройку США (7, 6, 3).

В 11-й день Олимпиады в Пекине будет разыграно девять комплектов медалей.

Ранее сообщалось, что мужская биатлонная эстафета на ОИ-2022 перенесена на 2,5 часа.