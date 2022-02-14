Список медалистов десятого дня Олимпиады в Пекине

Фигурное катание. Танцы на льду.
1. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция) — 226.98 балла.
2. Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия) — 220,51 балла.
3. Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (США) — 218,02 балла.
Бобслей. Одиночки. Женщины.
1. Кейлли Хамфрис (США) — 4 минуты 19,27 секунды.
2. Элана Мейерс Тейлор (США) — 4:20,81.
3. Кристин де Брюйн (Канада) — 4:21,03.
Фристайл. Лыжная акробатика. Женщины.
1. Сюй Мэнтао (Китай) — 108,61 балла.
2. Анна Гуськова (Белоруссия) — 107,95 балла.
3. Меган Ник (США) — 93,76 балла.
Прыжки с трамплина. Командные соревнования. Мужчины.
1. Австрия — 942,7 балла.
2. Словения — 934,4 балла.
3. Германия — 922,9 балла.
Ранее Россия опустилась на восьмое место в медальном зачёте после десятого дня Игр в Пекине.