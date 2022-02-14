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Список медалистов десятого дня Олимпиады в Пекине

14.02.2022, 16:40 |

По итогам десятого дня XXIV зимних Олимпийских игр в Токио были разыграны четыре комплекта наград.

Список медалистов десятого дня Олимпиады в Пекине
  • РИА Новости

Фигурное катание. Танцы на льду.

1. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция) — 226.98 балла.

2. Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия) — 220,51 балла.

3. Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (США) — 218,02 балла.

Бобслей. Одиночки. Женщины.

1. Кейлли Хамфрис (США) — 4 минуты 19,27 секунды.

2. Элана Мейерс Тейлор (США) — 4:20,81.

3. Кристин де Брюйн (Канада) — 4:21,03.

Фристайл. Лыжная акробатика. Женщины.

1. Сюй Мэнтао (Китай) — 108,61 балла. 

2. Анна Гуськова (Белоруссия) — 107,95 балла.

3. Меган Ник (США) — 93,76 балла.

Прыжки с трамплина. Командные соревнования. Мужчины.

1. Австрия — 942,7 балла.

2. Словения — 934,4 балла.

3. Германия — 922,9 балла.

Ранее Россия опустилась на восьмое место в медальном зачёте после десятого дня Игр в Пекине.

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