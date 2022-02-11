Пост отчаяния Никитиной, поддержка Валиевой и политический жест Гераскевича: чем запомнился седьмой день Игр

| Борислав Головин

Российские спортсмены завоевали одну медаль в седьмой день Олимпиады в Пекине. Серебро в гонке на 15 км классическим стилем получил лыжник Александр Большунов. Национальная команда по хоккею одержала вторую победу, забросив две безответные шайбы датчанам, и досрочно вышла в четвертьфинал. Александр Третьяков остановился в 0,22 секунды от бронзы в соревнованиях скелетонистов. А его партнёрша по сборной Елена Никитина после неудачи в первых попытках сообщила о «войне между своими». Их украинский коллега Владислав Гераскевич после финиша продемонстрировал на камеру лист с цветами флага своей страны и надписью «Нет войне». А в Кремле поддержали фигуристку Камилу Валиеву.

Место в тройке по количеству медалей

После неудачного дня накануне в пятницу, 11 февраля, российские спортсмены сумели пополнить медальную копилку. Серебро в гонке на 15 км классическим стилем завоевал Александр Большунов, который уступил только Ийво Нисканену. Близок к попаданию на пьедестал был и Александр Третьяков. Перед последней попыткой в соревновании скелетонистов он шёл третьим, но в итоге проиграл 0,22 секунды Янь Вэньгану.

Успех Большунова вписывается в прогноз RT на ОИ, а вот скелетонисты ожиданий не оправдали и вместо двух наград с большой долей вероятности не возьмут ни одной.

Несмотря на не слишком удачные результаты в последнее время, Россия остаётся в топ-3 Олимпиады по общему количеству медалей — 12. Опережают её только Норвегия и Австрия (по 14).

Путёвка в финал в шорт-треке и провал в скелетоне

Если в мужском скелетоне сборная до конца вела борьбу, то в женском фактически завершила её после первого соревновательного дня. Причём хуже всех выступила лидер команды Елена Никитина. Призёр Игр в Сочи и обладатель «Большого хрустального глобуса» после двух попыток расположилась на 18-м месте. Чуть позже расстроенная спортсменка опубликовала пост в Instagram, в котором прямо заявила о «войне между своими», которая мешает показывать хорошие результаты.

«Не терпите это! Никогда! Это может растоптать даже самых сильных! Куда бежать, если это руководители, я пока не знаю. У меня всё! Накопилось», — написала Никитина.

Её партнёрши выступили немного лучше. Юлия Канакина заняла 13-ю строчку, а Алина Тарарыченкова — 15-ю. Лидерство неожиданно захватила представительница Австралии Жаклин Нарракотт, которая опережает немок Ханну Найзе и Тину Херман.

В биатлоне отечественные спортсмены пока не могут взять награды в личных гонках. В женском спринте Кристине Резцовой подняться на пьедестал вновь помешал лишний промах. Она не закрыла две мишени и в итоге довольствовалась попаданием в топ-6, отстав от обладательницы бронзы Доротеи Вирер на полминуты. Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич финишировали во втором десятке, а Светлана Миронова — в пятом.

Совсем неудачно складываются дела у российских конькобежцев. Разыграны награды в шести дисциплинах, а они не завоевали ни одной. На дистанции 10 000 м страна была представлена опытным Александром Румянцевым. Он вполне способен был удивить болельщиков, что подтверждала бронза на прошлогоднем ЧМ. В Пекине уроженец Архангельска пробежал на три секунды быстрее и даже установил национальный рекорд, но этого хватило только для пятого места. Причём идущему третьим Давиде Гьотто он уступил более пяти секунд.

Равных вновь не оказалось Нильсу ван дер Пулу. На дистанции 5000 м швед взял золото с олимпийским рекордом, а на 10 000 м установил мировой — 12 минут и 30,74 секунды. Ближайший преследователь Патрик Руст из Нидерландов проиграл ему сразу 13,85 секунды.

Зато в шорт-треке мужчины порадовали в эстафете, где отечественной команде в 2014-м удалось произвести фурор на Олимпиаде в Сочи. В Пекине она тоже постарается показать хороший результат. Семён Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян вышли в финал со вторым временем.

У женщин на дистанции 1000 м добиться успеха не получилось. Лидер сборной Софья Просвирнова вылетела ещё в квалификации, поскольку допустила нарушение правил. А Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова не сумели преодолеть четвертьфинальную стадию. Победу одержала представительница Нидерландов Сюзанне Схюлтинг, которая ранее стала второй на 500 м.

По традиции было и несколько видов, в которых россияне либо не добрались до финалов, либо выполняли роль статистов. Например, в хафпайпе сноубордисты разыграли медали без их участия. Золото наконец досталось Аюму Хирано. На двух предыдущих Играх японец довольствовался серебром. Причём на Олимпиаде в Сочи он стал призёром в возрасте 15 лет и 74 дней и уступил только швейцарцу Юрию Подладчикову. Спустя четыре года в Пхёнчхане азиата опередил американец Шон Уайт, который на этот раз остался четвёртым, пропустив вперёд австралийца Скотти Джеймса и швейцарца Яна Шеррера.

Также представители этой страны заняли сразу два места в тройке в женском супергиганте в горнолыжном спорте. Лара Гут-Бехрами к бронзе в гигантском слаломе добавила золото, а Мишель Гизен заняла третье место. Между ними расположилась австрийка Мирьям Пухнер. А вот двукратная олимпийская чемпионка Микаэла Шиффрин вновь потерпела неудачу и упустила последнюю возможность уехать из Китая с медалью. В слаломе и гигантском слаломе она сенсационно не сумела даже преодолеть квалификацию, а в пятницу довольствовалась девятой строчкой.

Уникальное достижение в кёрлинге и 11 шайб Канады в хоккее

В кёрлинге мужская и женская сборные России в один день провели матчи со Швейцарией. К сожалению, оба закончились неудачей. Для девушек поражение удивительным не стало, ведь соперницы выиграли два последних ЧМ и являются главными фаворитами ОИ. Несмотря на это, команда под руководством скипа Алины Ковалёвой навязала им конкуренцию. После шестого энда ей даже удалось выйти вперёд — 4:3. Увы, следующие два соперницы выиграли с преимуществом в пять камней и поставили точку. Россиянки потерпели второе поражение подряд и усложнили себе жизнь в борьбе за попадание в плей-офф.

Мужчины во главе с Сергеем Глуховым с альпийцами тоже не справились — 3:6. В первых двух эндах счёт не был открыт. А вот следующий оппоненты оставили за собой с преимуществом в три камня. Отечественные кёрлеры ценой невероятных усилий сумели реабилитироваться. Увы, в восьмом энде соперники в нужный момент взвинтили обороты и совершили решающий рывок.

Зато в следующем матче россияне разгромили датчан со счётом 10:2. Особенно удался команде пятый энд, который она выиграла с преимуществом в шесть камней.

Мужскую сборную Чехии по хоккею пока можно назвать главным разочарованием турнира. Сначала она сенсационно уступила датчанам —дебютантам ОИ, а затем лишь в серии буллитов дожала Швейцарию и лишилась шансов на первое место в группе B. Мало того, подопечные Филипа Пешана рискуют попасть не напрямую в четвертьфинал, а только в квалификацию плей-офф.

А вот в квартете С фавориты проблем не испытывают. Швеция после непростого противостояния с Латвией не оставила шансов Словакии — 4:1. Ещё в первом периоде «тре крунур» забросили три безответные шайбы, после чего перешли на энергосберегающий режим. А Финляндия пусть не без труда, но в концовке сломила сопротивление неуступчивых прибалтов — 3:1.

Также состоялись первые четвертьфинальные матчи у женщин. Главные фавориты турнира из Северной Америки не оставили шансов конкуренткам. Канада забросила 11 безответных шайб в ворота Швеции, а США сломили сопротивление Чехии, хотя и пропустили первыми — 4:1.

Провокационные вопросы Загитовой и интерес Путина к хоккею

К сожалению, главной темой дня являются вовсе не результаты российских спортсменов, а развитие допингового скандала вокруг Камилы Валиевой. Сама она несмотря на всё происходящее в пятницу вышла на тренировку. Однако мысли фигуристки явно находились далеко от катка: она забыла встать в стартовую позу, а затем начала прокат короткой программы вместо произвольной. После она упала упала с четверного тулупа и тройного флипа.

Занятие девушка покидала, закрыв лицо кофтой. Она отказалась отвечать на вопросы журналистов. Однако корреспондент Daily Mail успел выкрикнуть Валиевой в спину употребляла ли она запрещённые препараты и «является ли чистой». Камила никак не отреагировала.

Тем временем на родине чемпионку Игр в командном турнире поддержали. В интервью RT известный комментатор Дмитрий Губерниев подчеркнул, что её следовало отгородить и обезопасить от всех.

«Не понимаю, почему она ходит по микст-зоне в одиночестве. Почему её не взял за руку тренер или президент федерации? А Камила идёт одна, и конечно, всякие идиоты будут ей орать», — посетовал журналист.

Прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг Валиевой, и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, следует дождаться завершения разбирательств.

«Безгранично, абсолютно безгранично и полностью и в любом случае мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву. И призываем всех её поддерживать. И говорим Камиле: «Камила, не прячь своего лица, ты — россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай», — заявил Песков.

Также он ответил на вопрос следил ли Путин за стартовой встречей мужской сборной России по хоккею с Данией.

«Я не думаю, что он смотрел хоккейный матч, скажу вам честно, но точно не знаю. Дойдём до финала — будем смотреть все», — подчеркнул пресс-секретарь.

Между тем в скелетоне неожиданным жестом отметился украинец Владислав Гераскевич. Завершив выступление в третьей попытке, он продемонстрировал в камеру лист формата А4 в цветах флага своей страны со словами «No war. Ukraine». Тем самым спортсмен нарушил олимпийский регламент, выступив с политическим заявлением. Однако в МОК заявили, что не собираются наказывать его.

«Мы поговорили со спортсменом. Это был общий призыв к миру. Для МОК вопрос закрыт», — сообщили в МОК «Матч ТВ».