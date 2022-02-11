Тарасова: в индивидуальном соревновании Синициной и Кацалапову нельзя допускать ошибки

«Ясно каждому, что в индивидуальном соревновании Синициной и Кацалапову нельзя допускать ошибки, как в командном турнире», — цитирует Тарасову «Чемпионат».
Она также добавила, что российский дуэт — фаворит на медаль в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.
Напомним, что фигуристы Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира. В командном турнире на Олимпиаде они в ритм-танце и произвольном танце уступили американцам.
По итогам командного турнира сборная России выиграла золотые медали, но из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой церемония награждения откладывается.
Ранее РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала Валиевой.