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Тарасова: в индивидуальном соревновании Синициной и Кацалапову нельзя допускать ошибки

11.02.2022, 17:33 |

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от выступления российских фигуристов в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине.

Тарасова: в индивидуальном соревновании Синициной и Кацалапову нельзя допускать ошибки
  • Gettyimages.ru

«Ясно каждому, что в индивидуальном соревновании Синициной и Кацалапову нельзя допускать ошибки, как в командном турнире», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Она также добавила, что российский дуэт — фаворит на медаль в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, что фигуристы Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира. В командном турнире на Олимпиаде они в ритм-танце и произвольном танце уступили американцам.

По итогам командного турнира сборная России выиграла золотые медали, но из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой церемония награждения откладывается.

Ранее РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала Валиевой.

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