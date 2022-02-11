Список медалистов седьмого дня Олимпиады в Пекине

Сноуборд. Хафпайп. Мужчины
1. Аюму Хирано (Япония) — 96,00.
2. Скотти Джеймс (Австралия) — 92,50.
3. Ян Шеррер (Швейцария) — 87,25.
Горнолыжный спорт. Супергигант. Женщины
1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) — 1:13,51.
2. Мирьям Пухнер (Австрия) +0,22.
3. Мишель Гизен (Швейцария) +0,30.
Лыжные гонки. Гонка на 15 км. Классический стиль. Мужчины
1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 37:54,8.
2. Александр Большунов (Россия) +23,2.
3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +37,5.
Конькобежный спорт. 10 000 м. Мужчины
1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 12:30,74.
2. Патрик Руст (Нидерланды) +13,85.
3. Давиде Гьотто (Италия) +15,24.
Биатлон. Спринт. Женщины
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 20:44,3 (0).
2. Эльвира Эберг (Швеция) +30,9 (0).
3. Доротея Вирер (Италия) +37,2 (0).
Шорт-трек. 1000 м. Женщины
1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 1:28,391.
2. Чхой Мин Чон (Южная Корея) — 1:28,443.
3. Анне Десмет (Бельгия) — 1:28,928.
Скелетон. Мужчины
1. Кристофер Гротер (Германия) — 4:01,01.
2. Аксель Юнг (Германия) +0,66.
3. Янь Вэньган (Китай) +0,76.
Ранее РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала Валиевой.