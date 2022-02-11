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Список медалистов седьмого дня Олимпиады в Пекине

11.02.2022, 18:00 |

В течение седьмого дня XXIV зимних Олимпийских игр в Токио было разыграно семь комплектов наград.

Список медалистов седьмого дня Олимпиады в Пекине
  • Gettyimages.ru

Сноуборд. Хафпайп. Мужчины

1. Аюму Хирано (Япония) — 96,00.

2. Скотти Джеймс (Австралия) — 92,50.

3. Ян Шеррер (Швейцария) — 87,25.

Горнолыжный спорт. Супергигант. Женщины

1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) — 1:13,51.

2. Мирьям Пухнер (Австрия) +0,22.

3. Мишель Гизен (Швейцария) +0,30.

Лыжные гонки. Гонка на 15 км. Классический стиль. Мужчины

1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 37:54,8.

2. Александр Большунов (Россия) +23,2.

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +37,5.

Конькобежный спорт. 10 000 м. Мужчины

1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 12:30,74.

2. Патрик Руст (Нидерланды) +13,85.

3. Давиде Гьотто (Италия) +15,24.

Биатлон. Спринт. Женщины

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 20:44,3 (0).

2. Эльвира Эберг (Швеция) +30,9 (0).

3. Доротея Вирер (Италия) +37,2 (0). 

Шорт-трек. 1000 м. Женщины

1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 1:28,391.

2. Чхой Мин Чон (Южная Корея) — 1:28,443.

3. Анне Десмет (Бельгия) — 1:28,928.

Скелетон. Мужчины

1. Кристофер Гротер (Германия) — 4:01,01.

2. Аксель Юнг (Германия) +0,66.

3. Янь Вэньган (Китай) +0,76.

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