«Лига шампиньонов», футболист-сладкоежка, шутки от Слуцкого и Шварценеггер в роли Зевса: околоспортивные события недели

Форвард любительской команды «МЖС Кизляр» Мухаммад Омаров отпраздновал гол в матче дагестанской ЛФЛ, откусив на камеру кусок печенья. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал шуточное интервью, а УЕФА не стал подавать в суд на кафе из-за пиццы под названием «Лига шампиньонов». Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что любит слушать музыку на виниле, а боксёр Флойд Мейвезер создал гоночную команду. О главных околоспортивных событиях недели — в материале RT.

Лучший способ отпраздновать гол — съесть печенье

Комичный случай произошёл на этой неделе в ЛФЛ Дагестана. Тренер команды «МЖС Кизляр» Шамиль Магомедов дал эмоциональное интервью после ничьей с «Пенджабом». Встреча завершилась со счётом 4:4, хотя его коллектив вёл по ходу матча. Особенно сильно наставник остался недоволен действиями Мухаммада Омарова, который якобы слишком много ест, а потому ему не хватает сил во время игры.

«Целый день кушает на квартире, 24 на 7. Я говорю: «Хавать перестань, играть не сможешь!» И на футбол идёт, ещё печенье закидывает», — возмущался специалист.

Форвард не растерялся и нашёл способ ответить наставнику. В следующей игре Омаров отметил забитый мяч, демонстративно на камеру откусив кусочек печенья. А затем у себя в Instagram он решил продать остатки мучного изделия. Стартовая цена лота — $1 тыс.

Слуцкий снова шутит, а в Германии появилась «Лига шампиньонов»

Не без самоиронии подходят к работе и в самарском ФК «Крылья Советов». До печенья дело не дошло, но новичка Ивана Игнатьева, ставшего участником нескольких скандалов, пресс-служба представила под трек «Кто убил Марка?» рэпера Oxxxymiron. В видео использованы следующие слова из песни исполнителя: «Знаешь чувство, будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловат, и ты ходишь кругами, подбирая слова, сознавая: всё исправить можно...»

Как известно, всё в порядке с чувством юмора у главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Умение шутить над собой он в очередной раз продемонстрировал, приняв приглашение команды КВН «Плюшки», у которой есть свой проект на Youtube «Опять не Гальцев». В нём юморист Богдан Лисевский задаёт абсурдные вопросы звёздам и смотрит на их реакцию. В шоу ранее приняли участие актёр Павел Деревянко и фигурист Алексей Ягудин.

Наставник казанцев достаточно быстро вжился в роль.

«Даже когда ты знал, что тренер я, продолжал верить в сборную?», — спросил он у ведущего, а затем рассказал анекдот про братьев Березуцких, которых не различает Face ID.

Впрочем, далеко не у всех есть чувство юмора. Так, чиновники УЕФА чуть не подали в суд на немецкую пиццерию Pizza Wolke, поскольку у неё в меню оказалось изделие под названием «Лига шампиньонов». Позже организация отказалась от данной идеи и отметила, что главный клубный турнир Европы спокойно может сосуществовать с мучным изделием.

«Очевидно, некоторые уделяют этой ситуации слишком много внимания. Судя по всему, местный агент по защите товарных знаков переусердствовал и действовал слишком поспешно. Лига чемпионов может прекрасно сосуществовать с этой пиццей, название которой звучит очень аппетитно», — сказано в заявлении УЕФА.

Медведева о виниле и автографе Плющенко

Интервью подкасту «Большой спорт» дала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. В течение полутора часов девушка рассказывала истории из жизни, обсуждала хейт в социальных сетях и говорила о своих хобби и увлечениях.

В частности, она вспомнила трогательную историю, как брала автограф у победителя Олимпиады в Турине Евгения Плющенко. Правда, по словам спортсменки, теперь она даже не знает, где лежит подписанный фигуристом листок.

Также призёр Игр в Пхёнчхане рассказала, как в 12 лет на чемпионате России её заметила Татьяна Тарасова, назвавшая девочку «пружинкой и попрыгунчиком», и призналась, что очень любит слушать виниловые пластинки.

«Включаешь на полную и смотришь в потолок», — добавила Медведева.

А самым сложным в жизни для чемпионки мира оказалось научиться отказывать людям. Однако только так можно добиваться поставленных целей.

«Я постоянно сейчас говорю «нет». Не всегда могла. Научилась в последние два-три года. Это вопрос моего комфорта и целей», — отметила девушка.

Мейвейзер перешёл в автоспорт, а Шварцман оказался «круче всех»

Поскольку автоспорт ушёл на зимний перерыв, гонщикам пришло самое время участвовать во всевозможных опросах и весёлых видео. Например, в одном ролике снялись Роберт Шварцман, Оскар Пиастри и Деннис Хаугер. Пилоты поделились мнением о себе и партнёрах, назвали любимые блюда, суперспособности, которые хотели бы иметь, и много другое.

Комментируя видео, россиянин пошутил в Twitter: «Совсем забыл об этом, но, по крайней мере, они подтвердили, что я самый крутой».

В блиц-опросе Пиастри и Хаугер действительно признали Роберта самым классным, обосновав свой выбор тем, как здорово Шварцман ведёт страницу в Instagram.

Тем временем в мире автоспорта состоялось «звёздное» прибавление. Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер объявил о запуске команды The Money Team Racing. На её создание ушло два года, впервые он упоминал проект ещё в 2020-м. Новый коллектив выступит 20 февраля в гонке «500 миль Дайтоны» и будет участвовать в некоторых этапах американской серии NASCAR.

Боксёр признался, что осознаёт всю сложность выступления в автоспорте, однако ему нравятся сложные испытания.

«Люблю быстрые машины и соревноваться. Знаю, в NASCAR придётся нелегко, но простые задачи не стоят моего времени. Переход в автоспорт — превосходный вариант для бренда Мейвезера», — заявил Флойд в интервью официальному сайту гоночной серии.

Уже известно, что за The Money Team Racing выступит гонщик Кэз Грала на «Шевроле» под номером 50.

Актриса Возняцки и Шварценеггер в роли Зевса

Не успели болельщики и спортсмены передохнуть после грандиозного мужского финала Australian Open, в котором встречались Рафаэль Надаль и Даниил Медведев, как пришло время готовиться ко второму «мейджору».

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«Ролан Гаррос» уже представил традиционный постер к предстоящему турниру. На нём впервые будет изображен болбой. Автором композиции стала художница Луиз Сартор, посетившая теннисный матч после того, как выиграла конкурс на создание баннера. Больше всего ей понравились мальчики, подающие мячи. Они непосредственно участвуют в процессе, но при этом сохраняют анонимность.

А для тех болельщиков, кому интресно познакомиться с повседневной жизнью спортсменов, создан новый сериал с участием экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки и её мужа, бывшего баскетболиста НБА Дэвида Ли. Съёмки проекта продолжались десять месяцев. Авторы постарались в репортажном стиле рассказать, как герои стали родителями и почему в связи с этим изменилось их отношение к собственной карьере.

Куда привычнее видеть в кино Арнольда Шварценеггера. В четверг, 27 января, он опубликовал в своих соцсетях изображение, на котором загримирован под древнегреческого бога грома Зевса. Фанаты актёра обрадовались и тут же принялись гадать, где именно снялся «Железный Арни».

Увы, это оказалась реклама BMW. В ролике Шварценеггер в образе Зевса приходит в кафе и заказывает себе кофе. Полную версию видео покажут в ночь на 14 февраля, когда состоится финальный матч в американской Национальной футбольной лиге.

В США наградили темнокожих хоккеистов

Борьба с расовой дискриминацией в США порой принимает очень необычную и неоднозначную форму. Так, клюшки форвардов Матье Жозефа, Дэниэла Уолкотта и Джемела Смита были переданы в Зал хоккейной славы. В Twitter организации сообщается, что данное трио в мае прошлого года сформировало первое полностью темнокожее звено в истории НХЛ.

Ещё дальше пошёл президент США Джо Байден. Он подписал закон о награждении Уилли О’Ри Золотой медалью Конгресса страны. Эта награда обычно вручается за особые достижения. Ранее её получали Джордж Вашингтон, Томас Эдисон и Мартин Лютер Кинг.

Хоккеист оказался в одном ряду с легендами, став первым темнокожим игроком в НХЛ. Спортсмен дебютировал за «Бостон» 18 января 1958 года в матче с «Монреалем».