Ролик в честь снятия блокады, пост Рогана о солдате и ледовый вызов Нурмагомедову: околоспортивные события недели

«Зенит» поздравил болельщиков с днём снятия блокады Ленинграда, а известный комментатор Джо Роган поделился историей о судьбе советского солдата. Ветерана ММА Олега Тактарова избили в Мексике, а бывший двукратный чемпион UFC Даниэль Кормье бросил вызов Хабибу Нурмагомедову в хоккее. Наставника «Рубина» Леонида Слуцкого представили в образе футбольного судьи, а теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв попробовали себя в приготовлении известного десерта. О главных околоспортивных событиях недели — в материале RT.

«Зенит» и СКА поздравили петербуржцев с днём снятия блокады Ленинграда



ФК «Зенит» подготовил трогательный ролик к 78-летию со дня снятия блокады Ленинграда. Она длилась 872 дня и завершилась 27 января 1944 года. В съёмках видео приняли участие фанаты клуба. В память о жертвах Великой Отечественной войны они провели акцию на Невском пятачке, который стал одним из символов мужества, героизма и самопожертвования советских воинов.

Участники мероприятия зажгли цепь из фаеров на одном берегу, а на другом устроили залпы салютов. Затем все возложили цветы к мемориалу «Рубежный камень» и исполнили известную кричалку «Город-герой Ленинград».

В сообщении под видео на официальном сайте «Зенита» сказано: «Сегодня мы вспоминаем и благодарим всех, чей бессмертный подвиг дал нам возможность жить в лучшем городе мира».

В свою очередь, хоккейный СКА в этот день провёл тренировку в форме «Ленинград», чтобы ещё раз отдать дань памяти защитникам Северной столицы. Она была пошита ещё к 70-летию снятия блокады.

Американский комментатор вспомнил о подвиге советского солдата

Посвятил пост в Instagram советскому солдату и известный американский комментатор смешанных единоборств Джо Роган. Он выложил фотографию, на которой изображён один и тот же молодой человек до и после войны. Казалось бы, прошло всего четыре года, но за это время он кардинально изменился: из пышущего здоровьем и энергией юноши превратился в зрелого, повидавшего жизнь, осунувшегося мужчину.

Чтобы подписчики поняли причину таких перемен во внешности, американец рассказал о грустной судьбе запечатлённого на фото. Солдата звали Евгений Кобытев. Парень мечтал стать художником, однако в 1941-м ему пришлось уйти на фронт. Уже в сентябре молодой человек попал в плен и был заключён в концлагерь под названием «Хорольская яма» (Дулаг №160), где погибли около 90 тыс. человек. Кобытев провёл там два тяжёлых года, прежде чем ему наконец удалось бежать. Затем он вернулся в армию и дослужил до конца войны.

Тактаров поблагодарил за поддержку после избиения в Мексике

В чудовищную историю попал ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров. Победителя турнира UFC 6 избили в Мексике. Россиянин вступился за девушку, у которой возник спор с охраной местного отеля. После этого экс-чемпион получил удар бейсбольной битой по голове. Как признался спортсмен, в этот момент он боялся умереть.

«Очнулся от того, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, меня били. Один прыгал на наручниках, которые надели. Какой-то леской стягивали ноги. Минут 30-40 я лежал, не двигаясь, но меня продолжали бить. Какая-то супермафиозная структура. Когда полиция приехала, я вздохнул с облегчением. Понял, что выживу, поскольку каждую секунду думал о смерти. Оказалось, это федеральная полиция, они со мной обошлись профессионально», — рассказал Тактаров в Telegram-канале журналиста Александра Лютикова.

Через два дня после инцидента спортсмен записал видео, в котором поблагодарил всех, кто желал ему скорейшего выздоровления. Россиянин рассказал, что раны уже затянулись. По словам Тактарова, он собрал много материала об опасностях, подстерегающих иностранцев в Латинской Америке.

«Внимание, всем выезжающим сюда! Я абсолютно уверен, вы справитесь с проблемами по-российски, но здесь есть те, кто действует исподтишка… В целом народ добрый, и помогут во многих ситуациях… Но есть группы, которые чувствуют безнаказанность… Осторожнее», — заключил боец.

Кормье вызывал на лёд Хабиба

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье в Instagram поделился видео совместной тренировки с хоккеистами «Анахайма». В подписи к ролику американец обратился к Хабибу Нурмагомедову, с которым тепло общается, и предложил посоревноваться. Правда, не уточнил, в каком именно виде.

«Всегда говорил, что я — величайший спортсмен в истории UFC. В прошлый раз на коньках я победил Стипе Миочича в тренерском соревновании. В этот раз справился даже лучше. Зацените, как я позанимался с «Анахаймом», и теперь жду Хабиба Нурмагомедова. Где ты, чемпион? Готов к 29-1?» — подписал пост американец.

Россиянин не растерялся. В сториз он ответил Кормье: «Даниэль, ты же знаешь, что Россия лучше США в хоккее».

Малиновский стал пилотом, а Павлюченкова и Рублёв — кулинарами

В свободное от тренировок время российские спортсмены любят попробовать себя в других профессиях. Наверное, одно из самых экстремальных увлечений у биатлониста Игоря Малиновского. Пятикратный чемпион мира среди юниоров никак не может закрепиться в основном составе сборной России, но старается не унывать и занялся лётной подготовкой. Ранее спортсмен сдал экзамен по управлению вертолётом Eurocopter AS350B2, на очереди — Ми-8. Как рассказал Малиновский в Instagram, совсем скоро он сядет за штурвал.

«Первым делом вертолёты. Продолжаем лётную подготовку, но уже на другом типе воздушного судна. Сегодня сдал наземку, и это значит, что в ближайшие дни у меня начнутся полёты на Ми-8», — написал Малиновский.

Куда более приземлённые развлечения у российских теннисистов. Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв во время Australian Open приняли участие в мастер-классе по приготовлению десерта «Павлова», названного в честь отечественной балерины. Спортсмены признались, что сами дома обычно не готовят, поэтому создать кулинарный шедевр было для них настоящим вызовом, с которым они справились.

Новые профессии для футболистов

Забавную подборку фотографий сделал «Спорт-Экспресс». Издание предположило, как бы сложилась жизнь звёзд РПЛ, если бы они в детстве отказались от спортивной карьеры.

На главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого примерили мантию судьи — он не раз негативно отзывался об их работе. Специалист даже признавался, что не любит арбитров.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев после съёмок в сериале «Евгенич» теперь ассоциируется с эстрадой, а форвард «Зенита» Артём Дзюба, по мнению редакции, стал бы отличным актёром. Всё-таки не каждый рискнёт надеть костюм Дэдпула на награждение команды.

Защитник «Химок» Юрий Жирков оказался танкистом. И это тоже не случайно. У россиянина есть редкое хобби: он собирает предметы времён Великой Отечественной войны и даже мечтает открыть музей. А Бранислав Иванович пообещал бывшему одноклубнику по «Челси» и «Зениту» привезти из Сербии боевую машину.

Форвард «Динамо» Фёдор Смолов в своё время считался не самым добропорядочным гражданином. Нападающий сборной России не раз нарушал правила дорожного движения, за что его даже пытались арестовать на 15 суток в Краснодаре. Поэтому журналисты решил сделать из него полицейского.

Наконец, защитник «Спартака» Георгий Джикия, порой борющийся с лишним весом, логично предстал в образе повара. Футболист в красно-белом фартуке «приготовил» одно из своих любимых блюд — шашлык.

В Пекине — презервативы, а в Омске — порнозвёзда

На Играх в Пекине решили не отказываться от раздачи бесплатных презервативов, хотя согласно правилам, связанным с пандемией коронавируса, спортсмены не имеют права даже обниматься.

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Однако журналисты агентства Reuters обнаружили в номерах по пять средств контрацепции, упакованных в разноцветные конверты с изображением китайских фонариков.

Акция давно уже стала неотъемлемой частью Олимпиад. Впервые её провели в Сеуле в 1988 году. Тогда организаторы хотели привлечь внимание к проблеме ВИЧ и СПИД и, конечно, защитить атлетов. С тех пор раздача презервативов проводится на главных стартах четырёхлетия регулярно.

Но если резиновые изделия на Играх никого не удивляют, то недавняя фотосессия порнозвезды Евы Эльфи в экипировке хоккейного «Авангарда» шокировала омских болельщиков. На снимках девушка выглядит очень прилично, а в посте она пожелала удачи клубу в плей-офф КХЛ. Однако, как призналась актриса, после публикации поста в Instagram она получила огромное количество негативных комментариев.

«Так много хейта! И они пишут это с такой уверенностью… Они ошибаются, у них неточные факты, но они так уверенно пишут! Мне от этого так смешно — от глупости нашего народа», — приводит слова Евы Sport24.

Открестился от акции и сам «Авангард». В клубе объяснили подобный «кейс» популярностью команды.

«Это была инициатива нашего партнёра — производителя атрибутики. В целом мы только приветствуем тот факт, что «Авангард» — это тренд, в том числе среди неспортивной аудитории», — цитирует пресс-службу омичей «Спорт-экспресс».