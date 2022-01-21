Откровение Вонн о личной жизни и рецензия Непомнящего на фильм «Чемпион мира»: околоспортивные события недели

Гроссмейстер Ян Непомнящий поделился впечатлениями от нового фильма о шахматах, а горнолыжница Линдси Вонн рассказала о проблемах с личной жизнью. Деннис Родман раскритиковал музыку Мадонны, а сотрудники «Аугсбурга» сыграли на мусорных баках во время матча Бундеслиги. «Кристал Пэлас» помог фанатам соперника приехать на матч Кубка Англии, а газета The Derby Telegraph борется за спасение местного футбольного клуба. Об этих и других околоспортивных событиях — в материале RT.

Благородство «Кристал Пэлас» и борьба за «Дерби»

Футбольный клуб «Кристал Пэлас» благородно поступил с будущим соперником по Кубку Англии «Хартлпул Юнайтед». Скромный клуб из четвёртого дивизиона добрался до 1/16 финала, одолев соперников рангом выше. 5 февраля команде из портового города на северо-востоке страны предстоит сыграть в Лондоне, но её финансовое положение не настолько крепкое, чтобы полностью оплатить своим фанатам поездку в столицу. К тому же телевещатель не захотел показывать этот матч в прямом эфире, что могло бы принести командам хотя бы небольшой рекламный доход.

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Понимая, насколько важна для подопечных Грэма Ли поддержка болельщиков, хозяева предложили покрыть часть расходов на это путешествие. Теперь фанатам нужно будет заплатить всего £12,5 за место в официальном автобусе, на котором они проделают путешествие протяжённостью 420 км.

«Такой жест возвращает веру в футбольную семью, и мы все с нетерпением ждём матча, который станет особенным событием для тысяч болельщиков «Хартлпула», отправляющихся на юг. Ещё раз спасибо всем сотрудникам «Кристал Пэлас», — говорится в заявлении «Хартлпула» на сайте клуба.

Тем временем другой футбольный клуб с Туманного Альбиона, «Дерби Каунти», оказался на грани исчезновения. Команда, которую на днях возглавил бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни, находится в поисках нового владельца, однако дело в этом направлении не движется, потому что «Миддлсбро» и «Уиком Уондерерс» подали в суд иски с обвинениями в финансовых нарушениях.

Руководство Чемпионшипа (EFL) попросило решить все разногласия с истцами до 1 февраля и предоставить информацию, кто будет финансировать клуб до конца сезона. Местная газета The Derby Telegraph запустила кампанию по спасению клуба, созданного ещё в 1884 году. Она призвала болельщиков вступиться за команду, ведь владельцы, менеджеры и игроки приходят и уходят, а фанаты остаются навсегда.

Барабанщики «Аугсбурга» и игра на фортепьяно Гошева

Агрономы немецкого «Аугсбурга» придумали необычный способ поддерживать команду даже во время матчей без зрителей: они играют на мусорных баках. Как сообщает «Матч ТВ», всё началось с одного из сотрудников клуба, который приходил на игры с корзиной и выстукивал ритм её крышкой.

На него обратили внимание и телевизионщики, и сам клуб — в конце 2021 года на его баке расписалась вся команда. Затем к зачинщику присоединились его коллеги, которые стали использовать палки. Теперь каждый матч «Аугсбурга» получает оригинальное звуковое сопровождение.

А вот вратарь «Оренбурга» Евгений Гошев с удовольствием играет партнёрам по команде на фортепьяно и даже на сборах в Турции умудрился найти инструмент. Что интересно, Евгений — самоучка. Он никогда не учился в музыкальной школе, а мелодии подбирает на слух.

Чипсы со вкусом футбольных побед

Шутка про футбольные поля, на которых можно выращивать картошку, получила реальное воплощение. Компания Lay's выпустила лимитированную серию чипсов из картофеля, выращенного в земле со стадионов Национальной футбольной лиги США.

Грунт с футбольных арен был собран, тщательно измельчён и перемешан с почвой на картофельных полях в Техасе, причём каждой команде NFL выделили собственный участок. Затем на них вырастили картофель, сделали из него чипсы и расфасовали по пакетам с указанием соответствующего клуба. В свободную продажу снеки «со вкусом победы», как их называют в рекламном ролике, не поступят — их разыграют среди американских фанатов в социальных сетях.

Парадоксы любви Вонн и Родмана

Одна из самых титулованных горнолыжниц в истории, Линдси Вонн, написала автобиографию. На недавней презентации книги она призналась, что испытывала большие проблемы в личной жизни по ходу спортивной карьеры. По словам девушки, она никогда не умела отстаивать свою точку зрения, не любила спорить и устраивать сцены. Спортсменка всегда соглашалась с партнёром и жертвовала собой, лишь бы её любили, а спорт использовала, чтобы компенсировать неудачи в личной жизни.

«У моей семьи были свои проблемы, с которыми они справлялись, а я была в разъездах. Единственное, что всегда оставалось со мной, несмотря ни на что, — это лыжи. Для меня это был своего рода побег, и я выплёскивала все свои эмоции на гонках. Они были моей отдушиной», — сказала олимпийская чемпионка Ванкувера.

Вспоминая об отношениях с известным гольфистом Тайгером Вудсом, Вонн посетовала на то, что трудно сохранить любовь, находясь на виду у всего мира. Она подчеркнула, что, несмотря на разрыв, они с бывшим бойфрендом остались друзьями. Она очень переживала, когда тот попал в серьёзную автокатастрофу.

«Это было сложное время для Тайгера, и я рада, что он смог вернуться», — пояснила двукратная чемпионка мира.

Своими откровениями о личной жизни недавно поделился и эпатажный баскетболист Деннис Родман. На одном из мероприятий пятикратного чемпиона НБА спросили, каково было встречаться с Мадонной, и он ответил, что у них были потрясающие отношения, но он терпеть не мог её музыку.

«Она садилась рядом и начинала танцевать… ну, в спальне… Включала свою музыку… Полная хрень. Терпеть не мог её музыку. Когда она её ставила, я уходил из дома», — заявил 60-летний Родман.

Непомнящий оценил фильм «Чемпион мира»

Гроссмейстер Ян Непомнящий поделился впечатлениями от фильма «Чемпион мира», который рассказывает об историческом матче 1978 года за шахматную корону между Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Картина вышла на большие экраны 30 декабря 2021 года и за три недели собрала в прокате более $4 млн.

Недавно проигравший матч за звание чемпиона мира норвежцу Магнусу Карлсену гроссмейстер признался, что радостное ожидание премьеры байопика у него перемежалось с тревогой — в первую очередь из-за возможных исторических перекосов, которые были допущены, по его мнению, в ещё одном фильме о спорте — «Движение вверх».

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«Разумеется, художественный фильм не предполагает добуквенно точного переложения исторических событий, но и увлекаться жонглированием судьбами, характерами и событиями, наверное, не следует», — написал шахматист в Instagram.

Он заявил, что в фильме Алексея Сидорова встречались «редкие и незначительные шахматные киноляпы», которые его позабавили, но в целом фильм удался.

«Есть протагонист и антагонист, есть зависшая в сюжетном вакууме любовная линия и полновесная драматическая, есть нерв, есть цельность повествования. Есть несомненное попадание в образы главных героев. Есть и преодоление, и выход из, казалось бы, безвыходной ситуации», — добавил Непомнящий.

При этом ему показалось неудачным распределение экранного времени между главными героями и то, что они изображены без полутонов: «Есть наш и не наш».

«В распоряжении Хабенского всего несколько эпизодов да пара десятков предложений, но и будучи стреножен, как конь, он заставляет сопереживать Корчному, которого режиссёр изображает едва ли не опереточным злодеем. Этот образ разбавляется разве что диалогом на петушиных боях, когда герои, перекрикивая толпу, дарят зрителю одну из самых сильных сцен во всём фильме», — отметил недавний претендент на шахматную корону.

Спортсмен уверен, что без столкновения двух позиций, двух правд в фильме не может быть убедительности и подлинного драматизма.

«В результате лента местами воспринимается как панегирик Анатолию Евгеньевичу, а не рассказ об одном из самых напряжённых матчей в истории», — заключил он.