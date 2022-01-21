«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» и вышел в финал Кубка английской лиги

«Ливерпуль» в матче 1/2 финала плей-офф Кубка английской лиги переиграл в гостях лондонский «Арсенал».

Игра, которая прошла на поле стадиона «Эшбертон Гроув», завершилась со счётом 2:0 в пользу мерсисайдской команды.

В составе «Ливерпуля» дубль оформил Диогу Жота (19-я и 77-я минуты).

В концовке матча за вторую жёлтую карточку был удалён игрок «канониров» Томас Парти.

Первая встреча на «Энфилде» завершилась вничью (0:0).

В финале турнира «Ливерпуль» сыграет с лондонским «Челси».

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на свою замену в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Брентфордом».