«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» и вышел в финал Кубка английской лиги

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«Ливерпуль» в матче 1/2 финала плей-офф Кубка английской лиги переиграл в гостях лондонский «Арсенал».
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» и вышел в финал Кубка английской лиги
  • AP
  • © Matt Dunham

Игра, которая прошла на поле стадиона «Эшбертон Гроув», завершилась со счётом 2:0 в пользу мерсисайдской команды.

В составе «Ливерпуля» дубль оформил Диогу Жота (19-я и 77-я минуты).

В концовке матча за вторую жёлтую карточку был удалён игрок «канониров» Томас Парти.

Первая встреча на «Энфилде» завершилась вничью (0:0).

В финале турнира «Ливерпуль» сыграет с лондонским «Челси».

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на свою замену в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Брентфордом».

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