«Лужники» не получали обращение о переносе матча Россия — Польша на другой стадион

Короткая ссылка
В пресс-службе стадиона «Лужники» высказались о возможном переносе матча стыкового турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Польши на арену «Динамо».
«Лужники» не получали обращение о переносе матча Россия — Польша на другой стадион
  • Legion-Media

«Официального сообщения о переносе матча на какой-либо другой стадион к нам не поступало. У нас нет никаких проблем с газоном, и подготовка к игре пока идёт по заранее согласованному плану», — цитирует «Чемпионат» представителя пресс-службы «Лужников».

Представитель «Лужников» допускает, что в связи со сложной коронавирусной ситуацией в Москве матч может быть перенесён на более маленький стадион.

Напомним, «Лужники» вмещают порядка 90 тыс. зрителей.

СМИ 20 января сообщили, что стыковые матчи отбора ЧМ-2022 Россия может провести на стадионе «Динамо».

Полуфинальный матч Россия — Польша состоится в «Лужниках» 24 марта. Игра начнётся в 20:00. В случае выхода в финал подопечные Валерия Карпина сыграют с победителем встречи Швеция — Чехия.

Ранее сообщалось, что ФИФА аннулировала жёлтые карточки перед стыками ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить