«Лужники» не получали обращение о переносе матча Россия — Польша на другой стадион

В пресс-службе стадиона «Лужники» высказались о возможном переносе матча стыкового турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Польши на арену «Динамо».

«Официального сообщения о переносе матча на какой-либо другой стадион к нам не поступало. У нас нет никаких проблем с газоном, и подготовка к игре пока идёт по заранее согласованному плану», — цитирует «Чемпионат» представителя пресс-службы «Лужников».

Представитель «Лужников» допускает, что в связи со сложной коронавирусной ситуацией в Москве матч может быть перенесён на более маленький стадион.

Напомним, «Лужники» вмещают порядка 90 тыс. зрителей.

СМИ 20 января сообщили, что стыковые матчи отбора ЧМ-2022 Россия может провести на стадионе «Динамо».

Полуфинальный матч Россия — Польша состоится в «Лужниках» 24 марта. Игра начнётся в 20:00. В случае выхода в финал подопечные Валерия Карпина сыграют с победителем встречи Швеция — Чехия.

Ранее сообщалось, что ФИФА аннулировала жёлтые карточки перед стыками ЧМ-2022.