ФИФА сократит количество арендуемых в течение сезона футболистов

Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) приняло решение о введении новых правил аренды игроков.

До восьми футболистов будет сокращена аренда игроков в сезоне-2022/23, до семи в сезоне-2023/24 и до шести в сезоне-2024/25, сообщает пресс-служба ФИФА.

Минимальный срок аренды составит промежуток между двумя трансферными окнами, максимальный — один год. Нельзя будет отдавать в аренду, уже находящегося в аренде игрока.

Уточняется, что новые правила не будут распространятся на футболистов в возрасте 21 года и младше.

Новая нормативная правовая база будет представлена на утверждение Совету ФИФА.

Ранее сообщалось, что ФИФА аннулировала жёлтые карточки перед стыками ЧМ-2022.