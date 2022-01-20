ФИФА сократит количество арендуемых в течение сезона футболистов

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Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) приняло решение о введении новых правил аренды игроков.
ФИФА сократит количество арендуемых в течение сезона футболистов
  • AP

До восьми футболистов будет сокращена аренда игроков в сезоне-2022/23, до семи в сезоне-2023/24 и до шести в сезоне-2024/25, сообщает пресс-служба ФИФА.

Минимальный срок аренды составит промежуток между двумя трансферными окнами, максимальный — один год. Нельзя будет отдавать в аренду, уже находящегося в аренде игрока.

Уточняется, что новые правила не будут распространятся на футболистов в возрасте 21 года и младше.

Новая нормативная правовая база будет представлена на утверждение Совету ФИФА.

Ранее сообщалось, что ФИФА аннулировала жёлтые карточки перед стыками ЧМ-2022.

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